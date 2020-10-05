Все школы Липецка готовы перейти на дистанционку, но такой необходимости нет

В Липецке закрыты на карантин 58 классов Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке из-за ОРВИ продолжают переводить отдельные классы на дистанционное обучение. При этом в областном управлении образования опровергли слух о полном закрытии всех школ в Липецкой области.

– Распространяемая в СМИ информация о якобы принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствует действительности, – сообщили в управлении и попросили доверять только официальным источникам.

В пресс-службе мэрии сообщили, что непосредственно в Липецке на данный момент на дистанционное обучение перевели 58 классов в 28 школах. Напомним, что на каратин закрывают классы, где болеют 20% и более детей.

Несколько школ города, включая №60, с 7 октября уходят на недельные каникулы, после чего, по словам директора Светлана Борискиной, обновят мониторинг по заболевшим.

При этом начальник городского департаменте образования Светлана Бедрова отметила, что все 64 школы Липецка готовы перейти на дистанционный режим в кратчайшие сроки, но сейчас такой необходимости нет.

– Меры, которые принимаются сейчас, хорошо себя показали, – заметила Светлана Бедрова. – Отсутствие среди учеников вспышек коронавируса, говорит о том, что мы все делаем правильно.

В администрации уточнили, что даже при закрытии школ, дети уходят не на карантин, а переходят на полноценное дистанционное обучение – у каждой школы для этого все есть.