В Липецке сняли очередь из 43 машин скорой у инфекционной больницы: «ситуация напряженная»

За ситуацией у больницы можно следить онлайн Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Видео с огромной очередью из машин скорой помощи у Липецкой областной клинической инфекционной больницы появилась в местных телеграм каналах. Запись сделана в ночной время, голос за кадром, судя по комментарию, принадлежит сотруднику больницы, который также работает на «скорой».

– Мы находимся в инфекции, 9 число, мы в очереди стоим 43, – говорит автор ролика, считая машины скорой. – Тут столько машин, неизвестно во сколько мы сдадим своего больного. Время первый час ночи, стоят машины из районных подстанций ожидают своей участи.

В кадре видно вереницу из машин «скорой помощи», за кадром кто-то пытается выяснить, кто за кем стоит.

Что сейчас происходит в инфекционной больнице, рассказал «КП-Липецк» главный врач ГУЗ «ЛОКИБ» Андрей Филатов.

– Ситуация напряженная, количество пациентов увеличивается, люди поступают в тяжелом состоянии, – пояснил Андрей Филатов. – Каждого больного принимают, оценивают состояние, дотошно проверяют. При необходимости пациентов перенаправляют в другие госпитали. Для проверки состояния требуется время. Больница работает по принципу локационной.

Кстати, за ситуацией у инфекционной больницы в Липецке можно следить в реальном времени онлайн. Для общего доступа открыли камеры наблюдения у медучреждения. Трансляцию можно увидеть на сайте «Ростелекома» в разделе «Мониторинг ситуации с распространением COVID». На данный момент, полдень 12 октября, у приемной стоят несколько машин скорой помощи.