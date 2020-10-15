Под Липецком водитель ВАЗа без прав с чужими номерами пытался уйти от полицейской погони со стрельбой

Погоня со стрельбой под Липецком Фото: кадр с видео

Погоня со стрельбой происходила на трассе Грязи – Добринска в Липецкой области. Все началось с того, что в полицию Добринского района одновременно поступили два заявления о краше из машин в селе Хворостанка. Из автомобилей ночью пропали магнитолы с колонками, аккмуляторы, компрессор и ладе резиновая лодка с удочкой. Украденное оценили в 30 000 рубелей.

На месте преступление полицейские выяснили, к обеим кражам причастен местный парень на ВАЗе и разослали ориентировки всем нарядам. Вскоре похожую по приметам машину заметили дежурившие на трассе Грязи – Добринка старший государственный инспектор ГИБДД ОМВД России по Добринскому району капитан полиции Алексей Полянский и инспектор ДПС лейтенант полиции Артем Донских.

В ответ на требование остановиться водитель прибавил скорость, завязалась погоня. «ВАЗ» опасно мчал по трассе, игнорируя патрульную машину, поэтому инспекторам пришлось применить табельное оружие.

Как сообщает МВД Медиа, автоинспектор произвел два предупредительных выстрела в воздух и три по колесам. Только после этого машина остановилась, внутри были 23-летиний парень и 15-летний пассажир. Обоих задержали, оба признались в кражах из автомобилей и попали под статью 158 УК.

Подросток остался на подписке о невыезде, а водитель получил 15 суток ареста. Он не только пытался уйти пот погони, а также ехал на незарегистрированной машине, без прав и с чужими номерами – набралось 6 протоколов.