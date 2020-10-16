В Липецке и области приостановили плановый прием: как будут работать медучреждения

Как будут оказывать медпомощь в период приостановки планового приема пациентов в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

С понедельника, 19 октября, в Липецкой области приостанавливают плановую медпомощь из-за коронавируса. Медики переходят на особый режим работы. В пресс-службе администрации региона объяснили, как будут работать медучреждения в этот период.

Помощь окажут пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, на диализе. А также липчанам с болезнями системы кровообращения, с социально-значимыми и хроническими заболеваниями, с острой болью, а также заболеваниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью.

Стоматологи примут пациентов с острой болью. Профилактический прием придется отложить. Также переносят плановые операции. Останутся лишь экстренные - онкология, инсульт, инфаркт и тд. Пенсионерам следует вызывать врача на дом.

При этом липчане смогут сделать прививку от гриппа, оформить санаторно-курортное лечение и взять направление на лечение в других регионах. Кстати, в Липецкой областной клинической больнице и в детской областной проводят телемедицинские консультации.

Если у липчан будут вопросы относительно оказания медпомощи, они могут позвонить по следующим телефонам: 8-962-350-05-53 и 8 (4742) 23-80-80 - взрослым, 8 (4742) 23-80-99 и 8 (4742) 23-80-70 - детям.