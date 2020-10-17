В ноябре в Липецке и Ельце подорожает проезд

Проезд в Липецке и Ельце подорожает на 2 рубля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке и Ельце увеличат плату за проезд в общественном транспорте. Об этом в эту субботу, 17 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка.

Увеличить тарифы попросили транспортные компании. В конце сентября этого года перевозчики обратились в управление с заявлением о пересмотре стоимости проезда в городских и межмуниципальных автобусах. Специалисты проанализировали, обосновано ли предложение перевозчиков. Проверили экономическую составляющую и информацию о покупке нового транспорта.

В итоге в управлении решили поднять тариф на 10%, то есть на 2 рубля в городском и межмуниципальном транспорте. Кстати, перевозчики просили увеличить стоимость проезда от 10 до 110%. Теперь жителям Липецка придется платить за поездку 21 рубль по карте и 26 рублей за наличный расчет. В Ельце - 19 рублей по карте и 24 рубля наличкой. Плата за проезд увеличится с 1 ноября.

- Действующий тариф не покрывает расходов автотранспортных предприятий, - прокомментировал начальник управления потребрынка Юрий Букреев. - Пассажирский парк в Липецкой области обновился на 195 единиц на общую сумму 1,2 млрд рублей. Большую часть техники приобрели в лизинг, а значит перевозчикам придется еще несколько лет выплачивать их стоимость. Кроме того, транспортная отрасль сильно пострадала в период коронавируса.