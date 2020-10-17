Жгли венки, водили хоровод: в Ельце дети осквернили "Вечный огонь"

Под Липецком дети осквернили "Вечный огонь" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Дети в Ельце осквернили мемориал, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны. Следственный отдел Ельца СУ СК России по Липецкой области организовал доследственную проверку.

Накануне вечером, 16 октября, на улице Коммунаров пять человек водили хоровод у "Вечного огня". Они жгли венки, бросали в огонь окурки, а также справляли нужду. Это безобразие попало в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

По информации пресс-службы регионального СКР, участников вандализма задержали. Одному из них 17 лет. Остальные - дети в возрасте от 7 до 9 лет. Как стало известно "КП-Липецк", все они цыганской народности.

- Так как большинство из ребят не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, за них будут отвечать родители, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Старшему грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

Согласно законодательству, за вандализм, порчу имущества в общественных местах, совершенной группой лиц, грозит до 3 лет лишения свободы - ч.2 ст.214 УК РФ.