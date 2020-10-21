В Липецкой области на борьбу с коронавирусом выделили 28 млн рублей

В администрации Липецкой области проходит заседание оперштаба по коронавирусу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 21 октября, в администрации Липецкой области проходит заседание оперштаба. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, ситуация с коронавирусом - сложнейшее испытание для медицины за десятки лет. Проблемы, с которыми сталкивается область, нужно решать.

Так, количество коек для больных увеличивают еще на 100 мест. В настоящее время в 6 госпиталях 1800 мест. На дежурство заступили 15 новых машин скорой помощи. Из них 4 направлены в Липецк. Остальные - в районы.

По данным пресс-службы региональной администрации, на дополнительное оборудование и тестирования выделили 28 млн рублей. Пока в сутки могут проверить лишь 2 200 анализов. Но скоро скорость увеличат до 3 000 тестов в сутки.

В начале ноября в область поступит еще 1 мобильный аппарат КТ. На 10 из 16 томографов в регионе диагностируют пневмонию. Аппараты перевели на двухсменную работу.

Еще 25 врачей пришли работать в госпитали. Напомним, что в следующем месяце липчанам, находящимся с COVID-19 дома, обеспечат бесплатными лекарствами.

- Мы благодарны медикам, - сказал Игорь Артамонов. - Каждой медсестре и санитарке, каждому врачу и фельдшеру. Благодарны за их ежедневный подвиг, за каждую смену в больнице, каждый вызов, каждого спасенного пациента.