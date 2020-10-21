Расходы Липецка составят около 15 млрд рублей: депутаты рассмотрели пакет поправок в бюджет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 21 октября, в Липецком горсовете состоялось заседание комиссии по бюджету и муниципальной собственности. Депутаты рассмотрели очередной пакет поправок в бюджет Липецка на 2020 год.

По словам финансиста мэрии Татьяны Григоровой, казна города по доходам увеличивается на 285,4 млн рублей. На 346,9 млн увеличились безвозмездные поступления. Также рост доходов связан с сокращением по налоговым и неналоговым доходам на 61,6 млн рублей.

На бесплатное горячее питание школьников направят 102,2 млн рублей. На финансирование образовательных организаций - 126,1 млн. Несанкционированные свалки ликвидируют за 19,6 млн рублей. Еще 25 млн нужно для строительства моста в Новой Жизни. На поддержку ТОСов планируют выделить 0,2 млн рублей. На реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги" - 222,6 млн рублей. За классное руководство учителям надо выплатить 57,6 млн.

Еще 5,8 млн направят на уплату взносов на капремонт муниципального жилья. На демонтаж незаконно установленный ограждающих устройств - 0,3 млн. На уборку территорий Липецка требуется 7 млн. Еще 1,3 млн рублей - вывезти опавшие листья.

Так, по доходам бюджет Липецка на 2020 год составит 13,8 млрд рублей. По расходам - 14,7 млрд. Дефицит - 958,5 млн рублей.