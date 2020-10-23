День народного единства в Липецке пройдет онлайн

День народного единства в Липецке пройдет по-новому Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

День народного единства в Липецке пройдет без традиционных массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Все из-за сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом. Праздник состоится в формате онлайн.

В преддверии праздника Городской Дворец культуры объявил Открытый онлайн марафон "Ярмарка народных талантов". Задача мероприятия - познакомить липчан с культурой разных народов и народностей, проживающих в регионе. Участвовать в марафоне могут все желающие любого возраста, в том числе различные коллективы и объединения, представители этнических диаспор.

У марафона 6 направлений: "Песня моего народа", "Народный хоровод" для танцоров, "Народный мотив" для играющих на инструментах, "Народные мастера" - видео мастер-классов и "Народная кухня" - мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

Ролики принимают до 30 октября включительно. Отправлять на почту lipoxana48@mail.ru. В письме нужно указать контактные данные, возраст, род деятельности. Лучшие номера опубликуют в соцсетях.

4 ноября в 10.00 липчан в сообществах и пабликах липчан поздравят сотрудники культуры. ДК "Рудничный" организует акцию "Мы - Россия". В 12.00 к зрителям обратятся представители разных национальностей на своих родных языках.

В это же время в эфир выйдет ДК "Матыра". На официальном сайте учреждения исполнят национальные песни и танцы.

В 12.00 ДС "Сокол" запустит в соцсетях онлайн-концерт. Выступят творческие липчане от 4 до 30 лет.

В 16.00 праздник онлайн продолжится в ДК "Шахтинский". В соцсети разместят концерт "День воинской славы - День народного единства".