Липчане идут в инфекционную больницу со своими раскладушками

Люди не хотят ехать в госпитали в районы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В телеграмм-каналах и мессенджерах появилось фото людей у приемного отделения областной клинической инфекционной больницы в Липецке. В кадр попал мужчина, который пришел в больницу со своей раскладушкой. После чего в Сети заявили, что в больнице не хватает коек для пациентов. Кроме этого пациенты жалуются на огромные очереди, в которых вынуждены стоять по нескольку часов, чтобы попасть на прием.

Люди идут в инфекционную больницу со своими раскладушками Фото: Скриншот сайта

В частности липчанин Денис Власов, который привез на прием родственницу, сообщил, что врачи рекомендуют пациентам приходить со своими раскладушками иначе придется «лежать» в больнице на стуле, поскольку свободных коек нет.

– Привез близкого человека в инфекционную на 8 микрорайон, приехали в 10.30 заняли живую очередь, где такие же бедолаги с направлениями, и только в 17 часов ее положили, – рассказал в видео Денис Власов. – Когда я вышел из приемного покоя мне сказали привезти раскладушку, я съездил, привез и передал через приемный покой.

Как пояснил «КП-Липецк» пресс-секретарь администрации Липецкой области Михаил Шаршаков, коек в больнице может не хватать из-за огромного количества пациентов. По данным администрации, многие липчане сами обращаются в больницу без направления. Причем идут именно в областную инфекционную, хотя в регионе шесть коронавирусных госпиталей. Врачи пытаются направить людей в другие больницы, но ехать в районы никто не хочет, доходит до скандалов.

– Врачи относятся с пониманием и стараются не отказывать в приеме, – пояснил Михаил Шаршаков. – К тому же в госпитале должны быть и свободные места для временного перемещения больных во время санитарной обработки палат.

Отметим, что с начала недели в регионе мобилизовали медиков на борьбу с коронавирусом, пересмотрели схемы приема пациентов с подозрением на COVID-19 и перевели врачей на особый режим работы. Эти меры должны сократить очереди. На сегодняшний день, 23 октября 2020 года, в коронавирусных госпиталях Липецка лежат 413 больных и 489 пациентов с подозрением на выделение вируса.