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Отмена мероприятий из-за коронавируса в Липецке: закрываются театры и школы искусств

Учреждения культуры уходят на дистанционку
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В Липецке отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса

В Липецке отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Массовые мероприятия в Липецке снова под запретом. Об этом сообщили в эту субботу, 24 октября, в пресс-службе мэрии. Соответствующий приказ издал департамент культуры и туризма города. Причина тому - осложненная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

Отменяются спектакли, концерты, занятия в кружках и школах искусств. Работа продолжится, но в дистанционном формате. Контакты липчан друг с другом должны быть сведены к минимуму.

С 23 октября запрещены досуговые, развлекательные, культурные, физкультурные и спортивные мероприятия. Сюда же попадают фестивали, конкурсы, выставки и форумы. По возможности, их переведут в онлайн-формат.

Ограничены командировки по территории страны для сотрудников, проведение очных совещаний.

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусств, а также библиотеки продолжат индивидуальные занятия офлайн. Групповые переведут в дистанционный формат. Библиотеки и музей народного и декоративно-прикладного искусства продолжат работу - индивидуальный прием с соблюдением мер защиты.

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