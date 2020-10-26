НЛМК открыл выставку живописи к годовщине выпуска первого новолипецкого чугуна

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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, открыл выставку живописных работ под названием «Человек в технологическом пространстве НЛМК». Она посвящена 86-й годовщине выпуска первого новолипецкого чугуна и доступна всем желающим в холле комбинатоуправления.

В экспозиции представлено более 70 работ, которые создали профессиональные художники из разных городов России и сотрудники предприятия. Большая часть картин написана в этом году после пленэра «Артметалл-2020» на комбинате.

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Лучшие работы художников-любителей из числа сотрудников НЛМК были отобраны для выставки по итогам корпоративного конкурса. Его проводили по трем тематическим направлениям: «Металлург – это почетно», «Современная металлургия в современном искусстве» и «НЛМК – экология пространства». Победителей конкурса наградят корпоративными подарками.

7 ноября выставка станет доступна и в онлайн-формате на сайте Виртуального города металлургов.

По завершении экспозиции в комбинат о управлении НЛМК планируется организовать передвижную выставку картин по подразделениям предприятия, а также выпустить видеофильм о создании полотен и альманах. Арт-проект продолжится в следующем году и может объединить все площадки Группы НЛМК.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.