НЛМК повысит качество проката с покрытиями

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Новолипецкий металлургический комбинат приступил к проекту реконструкции агрегата полимерных покрытий (АПП-1) производительностью 195 тыс. тонн окрашенного металла в год. Модернизация позволит повысить качество поверхности полосы, в два раза увеличить производство проката с полимерными покрытиями премиальных марок и снизить себестоимость продукции.

В ходе реконструкции на агрегате, в частности, будет установлена более энергоэффективная система охлаждения полосы металла с помощью воды. АПП оснастят толщиномерами, которые позволят контролировать толщину наносимого полимерного покрытия. В настоящее время контроль этого показателя возможен только в лабораторных условиях после завершения технологического цикла.

Проект реализуется совместно с итальянской фирмой DANIELI. В настоящее время разрабатывается проектная документация. В марте 2021 года начнутся строительно-монтажные работы, которые продлятся около двух месяцев. Инвестиции в проект составят более 500 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.