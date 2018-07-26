Липчанка получила 18,5 лет за убийство подруги и ее ребенка из зависти

26 Июль 14:50 2018-07-26T17:26:32+03:00

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В этот четверг, 26 июля, в Липецком областном суде поставили финальную точку в деле об убийстве 21-летней Анастасии и ее 3-летней дочери. Жительнице Грязей, которая совершила жестокое преступление, вынесли приговор.

Напомним, 21-летняя Екатерина Вьюнченко - школьная подруга Анастасии, пришла к ней в гости 28 октября 2017 года. Подруги сидели на кухне за столом, пили чай и общались. То, что произошло потом, сама преступница не смогла толком объяснить. Екатерина напала на девушку, нанесла ей 14 ударов кухонным ножом. Анастасия скончалась. Свидетельницей ужасающей расправы стала дочка потерпевшей. Екатерина не пощадила и ее. У ребенка эксперты насчитали 19 ран. Окровавленное тело Анастасии так и осталось лежать на кухне. Тело малышки убийца замотала в одеяло и вынесла на балкон. Девушка пыталась замыть кровь, выкрала документы семьи и сбежала.

Убийца подруги и ее 3-летней дочери заслушала приговор.Кажется, девушка не понимает, что проведет немалую часть жизни за решеткой

Вернувшись с работы, гражданский супруг Анастасии обнаружил тело своей жены и дочери. В один момент молодой человек потерял самое дорогое, что у него было. Екатерину задержали на следующий день. Девушка сразу во всем созналась.

Девушка спокойно выслушала приговорФото: Юлия КЛЮЕВА

Согласно материалам дела, подсудимая сильно завидовала своей школьной подруге. Анастасия получила образование, вышла замуж и родила прекрасную дочь. Екатерина не смогла смириться с тем, что ее жизнь сложилась с точностью до наоборот. Поэтому убила ее.

В зале суда Екатерина вела себя спокойно. Смотря на эту девушку, никогда не скажешь, что она – убийца. Небольшого роста, плотного телосложения, в очках. На лице – ни страха, ни беспокойства, ничего. Екатерина отвечала на вопросы журналистов так, будто ее спрашивали не про убийство подруги, а на какую-то стороннюю тему.

- Да, раскаиваюсь, - спокойно произнесла подсудимая, периодически поправляя очки. – Да, была вменяема. Зачем что-то говорить, ничего уже не исправить.

Во время оглашения приговора в зале суда собрались родственники убитых. Когда судья зачитывал материалы дела, даже мужчины не смогли сдержать слез. Отец Анастасии рассказал, что узнал о смерти своей дочери и внучки, когда был на работе.

- Позвонила жена, - поделился мужчина. - Дальше, все как в тумане. Хотелось верить в то, что произошла какая-то ошибка. Но...

Убитые горем родственники не сдерживали слезФото: Юлия КЛЮЕВА

Обвинителем по делу выступил главный прокурор области Константин Кожевников. Он попросил суд назначить наказание Екатерине в виде 19 лет и 4 месяца лишения свободы. За убийство двух лиц с особой жестокостью, в том числе убийство малолетнего ребенка, совершение кражи и похищение документов, судья приговорил Екатерину Вьюнченко к 18,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Когда огласили приговор, девушка все так же стояла с каменным выражением лица. Казалось, что она просто не осознает, что убила двух человек, и что немалую часть жизни ей придется провести за решеткой. Также Екатерина должна выплатить по два миллиона рублей отцу, матери и мужу убитой в качестве моральной компенсации. И 118 тысяч рублей – на возмещение расходов на похороны Анастасии и ее дочки.

- Она же не женщина, она убийца – выкрикнули родственники убитых. - 18 с половиной лет - это мало.

Во время оглашения приговора одной из сотрудниц конвоя стало плохо. Девушка, на вид до 30 лет, потеряла сознание и упала на пол. Сотрудники скорой помощи вынесли ее из зала суда на носилках.