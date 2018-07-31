Ресурсоснабжающие организации Липецка 30 раз нарушили антимонопольное законодательство

31 Июль 18:40 2018-07-31T19:06:05+03:00

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Этим утром, 31 июля, руководитель областного Управления Федеральной антимонопольной службы Ирина Поткина подвела итоги работы управления за первое полугодие 2018 года. Руководитель Липецкого УФАС начала свое выступление, напомнив собравшимся об указах Президента.

- Указ Президента "Об утверждении национального плана по развитию конкуренции" был принят в конце прошлого года, - рассказала Ирина Поткина. - Он задает вектор работы антимонопольных органов. И наша первостепенная задача - реализовать положения, которые были записаны в указе.

Руководитель Липецкого УФАС пояснила, что еще многое предстоит сделать. Одна из первостепенных задач, которая стоит перед управлением - снизить количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны власти.

Кстати, в первом полугодии 2018 года снизилось количество нарушений, выявленных управлением, по сравнению с первым полугодием 2017 года. Так, за первые 6 месяцев этого года управлением рассмотрено 81 заявление, в числе которых 30 - в отношнии сетевых и ресурсоснабжающих организаций. За тот же период в 2017 году таких заявлений было 153.

В этом году в отношении АО "ЛГЭК" поступило 13 заявлений (13 в первом полугодии 2017), в отношении ПАО "Квадра" - 3 заявления (22 в первом полугодии 2017), ОАО "ЛЭСК" - 8 заявлений (9 в первом полугодии прошлого года) и в отношении ПАО "МРСК Центра" - 3 заявления (4 в первом полугодии 2017 года).

Одно из нарушений выявлено по ст. 10 "Запрет на злоупотреблене хозяйствующим субъектом доминирующим положением". Так, "ЛЭСК" уведомил ЛТК "Свободный сокол" о том, что компания ограничит поставку энергии. Руководство "Свободного Сокола" обратилось в антимонопольный орган, посчитав действия поставщика незаконными. От поставки энергии зависит работа доменных печей. Также возник риск прекращения подачи энергоресурсов всем потребителям, которые присоединены к сетям "Свободного Сокола". Липецкое УФАС России возбудило административное производство. Виновных оштрафовали на 630 тысяч рублей.