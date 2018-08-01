Липчане бросают машины рядом с работающей тяжелой техникой дорожников

1 Авг. 16:25 2018-08-01T16:56:44+03:00

Жители Липецка не боятся, что их автомобиль может пострадать [фото, видео]

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В Липецке продолжаются ремонтные работы дорог возле Центрального рынка. Как сообщали ранее в пресс-службе городской администрации, проезжую часть от кольца по улице Папина до пересечения с площадью Победы приведут в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, большая часть площади преобразится. Возле продуктового гипермаркета разобьют сквер. Остановочные павильоны переместят на площадку напротив «Липецкгражданпроекта». На месте остановок оборудуют въезд на парковку.

Возле Центрального рынка демонтировали бордюрыФото: Юлия КЛЮЕВА

Рабочие уже начали демонтировать старые бордюры. Эти участки возле остановок огородили лентой. Удивительно то, что липчане продолжают парковать машины в том месте. Даже несмотря на то, что рядом с автомобилями работает тяжелая техника.

Автобусам все тяжелее забирать пассажиров. Да и самим водителям трудно разъехаться, особенно когда к остановке подъезжают сразу несколько машин. Горожанам приходится прыгать через ямы, чтобы сесть в транспорт.

Завершить работы на площади Победы планирую до конца сезона.

Возле Центрального рынка демонтировали бордюрыФото: Юлия КЛЮЕВА