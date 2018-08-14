В «Технопарк-Липецк» необоснованно потратили 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-14T14:37:37+03:00

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В этот вторник, 14 августа, в Липецком горсовете состоялась комиссия по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутаты обсудили деятельность МБУ «Технопарк-Липецк».

Напомним, учреждение создано для поддержки и продвижения инновационных проектов. Технопарку уже 6 лет. В его составе 23 резидента. В 20 компаниях работают 450 человек. В первом квартале резиденты заплатили 13 миллионов рублей налогов и таможенных платежей. По словам директора Технопарка Екатерины Демидовой, объем выручки первого квартала составил 175 миллионов рублей. В прошлом году – 452 миллиона рублей. Кроме того, в 2017 году в Роспатенте запатентовано 7 научных разработок компаний-резидентов Технопарка. На предприятиях выпускают энергосберегающие светильники, разрабатывают материалы для защиты помещений от электромагнитных волн и многое другое. Резиденты занимают 3 665,2 квадратных метров – треть от общей площади имущества. В этом году должен завершиться ремонт помещений под лабораторный корпус и под единый корпус опытно-экспериментальных исследований. На это из бюджетов всех уровней выделено 117,6 миллионов рублей.

Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Технопарка за 2017 год рассказала председатель Счетной палаты Марина Зиборова. За два года учреждению на реконструкцию зданий из всех бюджетов выделили 189,3 миллионов рублей. 70% этих средств в прошлом году пошли на ремонт 3-х этажного нежилого помещения под лабораторный корпус. По словам аудитов, два мунициплаьных контракта Технопарк заключил с единственным поставщиком. Цена работы определена с учетом затрат на временные здания и сооружения. Примечательно, что в проекте подрядчик не изъявил потребности в данных постройках. По двум контрактам стоимость временных зданий и сооружений составила почти 500 тысяч рублей.

Также в состав начальной цены контракта включены затраты на зимнее удорожание на 1,5%. Хотя сроки выполнения работ не установлены. Часть работ выполнили с 8 сентября по 1 ноября 2016 года, другую часть – с 24 июля по 30 октября. Зимний период, согласно нормам, со 2 ноября по 5 апреля. Таким образом, необоснованные расходы составили почти 400 тысяч рублей. Еще 990,8 тысяч рублей подрядчик необоснованно получил за максимальный коэффициент на запчасти.

Аудиторы нашли нарушения в актах выполненных работ. Согласно документам не ясно, в каких помещениях проходил ремонт. Учреждение в один день заключило 18 контрактов стоимостью 100 тысяч рублей каждый с одним и тем же поставщиком. В контрактах по несколько раз повторялись одни и те же работы. Снова подрядчик получил 600 тысяч рублей «сверху».

Как сообщила Марина Зиборова, в Технопарке сменился руководитель. Сейчас учреждение пытается взыскать с подрядчика 2,4 миллиона рублей. Депутат Вера Урываева поинтересовалась, почему некоторым резидентам снизили арендную плату за помещение с 285 до 85 рублей за квадратный метр.

- Человек, который принимал эти решения в декабре 2017-го года, его сейчас нет, - пояснила Екатерина Демидова. - Я сейчас сама просматриваю каждый отчет. Приводим работы по приведению стоимости аренды к рыночной оценке, и меняем соответственно.