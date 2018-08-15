2018-08-15T15:47:30+03:00
Общество

Власти Липецка обеспокоены алкоголизацией населения

Городская администрация намерена бороться с киосками, в которых незаконно торгуют алкоголем
Юлия КЛЮЕВА
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Теперь прикрыть киоск, где незаконно торгуют алкоголем станет прощеТеперь прикрыть киоск, где незаконно торгуют алкоголем станет прощеФото: Юлия КЛЮЕВА
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На комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства в Липецком горсовете парламентарии обсудили тему розничной продажи алкоголя в городе.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого городского Совета депутатов, нельзя торговать спиртным в 20 метрах от входа в медучрждения и мест массового пребывания людей, а также в 50 метра от детсадов, школ, спортплощадок и вокзалов.

Начальник управления потребрынка мэрии Антон Мамонов рассказал, что пролема алкоголизации населения есть и вызывает у властей опасения. Поэтому власти ужесточают меры к предпринимателям, которые незаконно торгуют алкоголем. Прикрыть такой киоск станет проще.

- До этого у нас в Порядке было прописано три нарушения для расторжения договоров, подтвержденных в судебном порядке, - пояснил Антон Мамонов. Сейчас мы меняем на одно. Эта позиция обусловлена тем, что если вам запрещено, то, собственно, о чем здесь говорить.

В мэрии перешли от слов к делу. Городская администрация в одностороннем порядке расторгла уже 5 договоров с предпринимателями за незаконную продажу алкоголя.

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