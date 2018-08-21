2018-08-21T16:56:18+03:00
Общество

Яблоки или сок, мороженое или минералка: с каким продуктовым брендом ассоциируется Липецк

Выясняем, какие представления возникают в головах местных жителей и туристов при упоминании нашего города
Белоглазова Марина
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецк - один из крупнейших городов Черноземья. Он славится развитой металлургией и бесстрашными авиаторами. У многих, кто побывал в Липецке, в последствии при упоминании города в голове всплывают картинки с Христо-Рожденственским собором, пямятником Петру I, каскадом фонтанов и скульптурой «Влюбленные страусы».

Мы решили отойти в сторону от достопримечательностей и выяснить: а с каким продуктовым брендом сами липчане, гости и туристы могли бы ассоциировать город Липецк? Что необходимо обязательно попробовать из продуктов местного производителя человеку, который впервые приезжает в наш город? (опрос ниже)

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