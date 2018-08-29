2018-08-29T11:05:22+03:00
Происшествия

В Следственном Комитете опровергли информацию о маньяке, орудующем на Сырском Руднике в Липецке

На районе действительно произошло преступление сексуального характера, но лишь единичный случай
Юлия КЛЮЕВА
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Правоохранители призывают не верить слухамПравоохранители призывают не верить слухамФото: Юлия КЛЮЕВА
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На днях в соцсетях появились сообщения от липчанок, что в районе Сырского Рудника появился маньяк. Перепуганные местные жительницы делились друг с другом информацией. Некоторые утверждали, что видели этого мужчину возле ДК "Рудничный".

Липчанки запаниковали Фото: скриншот сайта

Липчанки запаниковалиФото: скриншот сайта

Слухи вмиг разлетелись по району. Даже продавщицы в магазинах, пробивая товар, обсуждают, как им лучше дойти до дома и с кем. Кульминацией массовой истерии стало сообщение о 17-летней девушке, которую якобы убил маньяк возле памятника Ленину. Все слухи и домыслы опровергли в региональном СУ СК России.

- Нет никакого маньяка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - На Сырском Руднике зафиксирован единичный случай о совершении насильственых действий сексуального характера в отношении 23-летней местной жительницы. Это произошло 23 августа. Других фактов нет. По заявлению липчанки возбуждено уголовное дело. В настоящее время предпринимаются все необходимые следственные действия и проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, совершившего преступление, а также его местонахождения. Потерпевшая жива и здорова.

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