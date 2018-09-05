В Липецке пенсионерку напугали скорой смертью и навязали кредит на лечение

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-05T17:04:05+03:00

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В редакцию «КП-Липецк» обратилась 64-летняя липчанка. Несколько недель назад Людмиле позвонили из медицинского центра в Липецке и пригласили на обследование, проверить здоровье. Женщина сразу уточнила, сколько это будет стоить. Девушка на другом конце провода заверила, что все бесплатно.

- Я пришла, сотрудники клиники вели себя очень любезно и вежливо, - вспоминает пенсионерка. – Завели меня в кабинет и 3 часа «обрабатывали». Провели обследование: положили на кушетку, к пальцу подсоединили проводок, делали какие-то снимки, аппаратом проводили по лицу. В итоге врач сказал, что состояние здоровья ужасное – на 10 лет вперед. Кровь как кисель, цвет лица плохой, и жить мне осталось год-полтора, если я не займусь своим здоровьем.

Разумеется, Людмила была ошарашена новостью. Таких результатов обследования она точно не ожидала. По словам женщины, врач посоветовал ей массаж, и лечиться пиявками. У липчанки взяли 3 мазка изо рта. Мол, чтобы отправить в Москву для исследования. При этом медики умолчали, что за услугу придется заплатить. Дальше врачи предложили спасти Людмилу от неминуемой гибели. Но уже не бесплатно. А более чем за 50 тысяч рублей. Пенсионерка ответила, что у нее таких денег нет. Тогда ей предложили оформить кредит.

ЛЕЧЕНИЕ ДЛИТСЯ 2 МЕСЯЦА, А КРЕДИТ ВЫПЛАЧИВАТЬ 2 ГОДА

Женщина была сильно напугана. Она просто не знала, что делать. В итоге липчанка решилась оформить кредит на лечение - 51 832 рублей. Как малоимущей ей даже сделали скидку. Выплатить же ей придется 59 600 рублей. Причем расплачиваться предстоит 2 года, а лечиться только 2 месяца. Женщина опомнилась, только когда поставила свою подпись. Она озвучила свои опасения, но сотрудники клиники начали ее успокаивать. Принялись рассказывать про страшные случаи и заболевания, советовали подумать о своем здоровье. Они убеждали Людмилу, что жить нужно для себя, «скидывать» детей и ни о чем не жалеть.

- После клиники я пошла в парикмахерскую, - рассказала Людмила. – Там женщины как раз говорили об этой организации. Отзывы были не самые лестные. Рассказали, что одной из них тоже звонили из центра, приглашали на бесплатное обследование. А после перезвонили, сказали не подходите в силу возраста – 35 лет. И предложили отправить на консультацию свою маму. Тогда я все поняла. Побежала домой за документами и в центр.

Однако, в клинике не спешили расторгать договор. Сказали принести 31 тысячу рублей – полторы тысячи за прием, а остальное – стоимость мазков. Людмила обратилась к адвокату.

МЫ ДЕЙСТВУЕМ В РАМКАХ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Корреспондент «КП-Липецк» отправился в этот медицинский центр. На ресепшене встретили приветливые сотрудницы. У клиники довольно большая площадь, на стенах висят сертификаты и свидетельства. В холле находилось около 10 человек – все они ждали своей очереди в кабинеты. Корреспондент встретился с двумя мужчинами – один из них представился генеральным директором центра, другой юристом.

- Гражданка письменно к нам не обратилась, - рассказали представители клиники. – В самом договоре прописано, что она может расторгнуть его. Мы никогда не нарушаем права наших клиентов. Заказчик в любой момент может отказаться от дальнейшего получения услуг, оплатив исполнителю фактическую стоимость понесенных им расходов. Она должна оплатить те услуги, которые ей предоставили.

Речь шла, по всей видимости, о мазках. Также они пояснили ситуацию с телефонными звонками. Сотрудники центра не ждут клиентов, а сами их приглашают. В данном случае делают заманчивое предложение – гостевой визит. Так, клиенты центра оставляют номера своих подруг, получается телефонная база. На вопрос, могли ли медики надавить на пациентку, гендиректор и юрист только посмеялись.

- Если клиент посчитал, что те отклонения, которые у него есть, требуют решения, мы говорим, что эти проблемы можем попытаться решить, - прокомментировал гендиректор. – Но только если вы будете действовать по регламенту, соблюдать рекомендации врача. Мы клиента не принуждаем. Клиент сам, будучи взрослым и в здравом уме принимает решение. Если ей это не нужно, она может уйти. Если ей нужно, клиент оценивает, может ли себе это позволить. И если ей нужно серьезное вмешательство, ряд процедур, консультаций врача, то клиент решает, сможет оплатить стоимость сразу или через систему кредитования.

БУДЕТ СУД

На днях Людмила и представители центра встретились у судьи. Они спросили у липчанки, какую она хочет компенсацию. Людмила ответила – возврат всех денег, чтобы оплатить кредит и 30 тысяч рублей компенсации. На что представители клиники сказали, что вернут только 51 тысячу, без процентов. Следующая встреча двух сторон произойдет уже в зале суда.

- В подобных случаях надо обращаться в правоохранительные органы, - рассказала старший помощник прокурора Липецкой области по связям с общественностью и правовому обеспечению Ольга Каширина. - Полиция может заняться этим вопросом, прокуратура провести проверку, в зависимости от того, какие нарушения выявлены. Если это медицинские услуги, можно обратиться в Росздравнадзор. Организация осуществляет надзор за медицинскими учреждениями. Так как она потребитель услуг, здесь действует и законодательство о защите прав потребителей – можно обратиться в Роспотребнадзор.

Похожий случай произошел этим летом в Москве. В одной из клиник столицы тоже звонили горожанам и предлагали пройти бесплатное обследование. Далее ставили пациентам страшные диагнозы и настаивали на лечении. Разумеется, дорогостоящем. Шокированные результатами обследования люди соглашались на кредит.