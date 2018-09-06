20 лет с первого убийства: «Липецкий душитель», погубивший 12 девушек, повторил путь Чикатило

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-06T15:56:58+03:00

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В Липецке скончался бывший начальник отдела уголовного розыска городского УМВД Евгений Ситников. Именно этот человек работал над делом печально известного маньяка Анатолия Седых, который получил прозвища «липецкий душитель» и «липецкий Чикатило». Так получилось, что последнее свое интервью Евгений Николаевич дал «КП-Липецк».

Как раз этой осенью липецкий душитель «отмечает» страшный юбилей – 20 лет с момента первого убийства. Бывший оперативник поделился неизвестными фактами, рассказал, с чего все начиналось, как милиция по крупицам собирала улики и почему Анатолия Седых не удавалось поймать долгие годы.

Маньяк начал убивать в 1998 году

Свою первую жертву маньяк изнасиловал и задушил как раз в сентябре 1998 года. На тело девушки случайно набрели отдыхающие в лесополосе на окраине Липецка. Тогда еще никто не подозревал, что это начало длиной цепочки страшных убийств, на расследование которых уйдет 10 лет. Спустя два месяца в пригороде нашли тело еще одной девушки. На первый взгляд два случая не были связаны, да и между девушками не было никакой связи, но сотрудники милиции сразу поняли, что это дело рук одного и того же человека.

– До первой жертвы Седых в середине 90-х, когда я работал оперуполномоченным по особо важным делам отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска, в Липецке орудовал еще один серийный маньяк. Тот грабил и насиловал женщин в районе ЛТЗ, двоих убил, – рассказывал Евгений Ситников. – Именно по примеру того расследования нам удалось выявить признаки серийности уже на второй жертве Анатолия Седых. То есть у нас был опыт работы с серийными преступлениями.

ДВУМ ЖЕРТВАМ УДАЛОСЬ ВЫЖИТЬ

К слову, признаки серийности на второй жертве маньяка были скрыты. Речь идет об индивидуальных наклонностях Седых, который насиловал жертв определенным извращенным образом – это было очень важно для расследования и определения психологии преступника. После второго убийства милиция сразу начала работу над портретом подозреваемого. Судя по характеру травм на погибших, это должен был быть сильный мужчина средних лет, возможно, атлетического телосложения.

Правоохранители были в тупике

Одна из жертв маньяка выжила. Девушка обратилась в милицию в 1999 году. Она рассказала, как возвращалась вечером, поймала в городе попутку, но до дома так и не доехала. Очнулась в лесу, раздетая, со следами изнасилования. Жертва потеряла сознание от удушения, и маньяк решил, что она мертва.

– Мы пытались узнать у нее все, до мельчайших деталей, чтобы понять, кого нам нужно искать, – вспоминал бывший оперативник. – Девушка рассказала, что была подвыпившей. Помнит, как водитель ударил ее по затылку, а дальше только обрывками, да и эти обрывки подвергались сомнению, учитывая состояние жертвы.

Выжившая все же дала зацепку: она сообщила, что насильник был на светлой «шестерке» и приблизительно описала водителя, которого видела только в темноте. По убитым порой сложно было установить даже личность. Некоторых находили спустя длительное время, когда на телах не оставалось почти никаких следов.

Жертв объединял только возраст – до 28 лет, в остальном они были абсолютно разные: по внешности, характеру, поведению и социальному статусу. Одной из убитых вообще стала учительница, которую коллеги проводили до трамвайной остановки и больше не видели. То есть нельзя было сказать, что маньяка привлекают женщины определенного типа.

В милиции тогда уже работала специальная группа для расследования именно этих случаев, куда вошли самые опытные сотрудники и эксперты. Спецоперация получила то же название, как и с Чикатило: «Лесополоса».

Операция получила то же название, что и с Чикатило

– Мы взаимодействовали с центральным аппаратом министерства, с НИИ МВД, изучали аналогичные «серии» в других регионах, в том числе и дело Чикатило, ездили по всей России, – говорил бывший начальник отдела. – Позже появилась еще одна выжившая. Но опять же, как и с первой девушкой, было состояние алкогольного опьянения и темное время суток.

К слову, согласно показаниям, она поехала в лес с маньяком по собственной воле, не сумев отказаться от предложения. И так же очнулась без одежды и со следами насилия. Ни одна из выживших не смогла назвать ни цвет машины, ни номер, ни точно описать внешность таксиста.

МАНЬЯКА УПУСТИЛИ В 2000 ГОДУ

Первая зацепка появилась в ноябре 2000-го. Маньяк попался сотрудникам рыбнадзора, которые искали браконьеров. Рыбинспекторы заметили фары и остановили «ВАЗ» недалеко от реки в районе Троицкого моста на окраине Липецка. Водителя заставили открыть багажник, где лежала женская шуба. Седых пояснил, что это вещи жены. Не найдя никаких сетей и удочек, его отпустили. А когда вернулись, на берегу реки у того же места нашли тело очередной жертвы. Убийца как раз только избавился от него, когда его остановил рыбнадзор.

– Они общались не больше двух минут, – вспоминал Ситников. – Именно рыбинспекторы дали первые показания по машине, что она была не светлая, а «то ли синяя, то ли зеленая». Но номера не запомнили. В Липецке таких машин было более 3500 и мы проверили все, это не считая перекрашенные. Отдать должное, серьезную работу провели сотрудники ГАИ, работали очень профессионально. Но опять же, предъявить никому ничего не смогли, в том числе и Анатолию Седых. Его проверили и отпустили.

Седых не раз попадал в поле зрения милиции

Это был первый раз, когда он попал в поле зрения милиции, уже в 2001 году. Дальше оперативники проверили лиц из «категории риска»: ранее судимых за половые преступления, нападения на женщин, домашних дебоширов, всех, на кого поступали жалобы о домогательствах и не только. Перекрывали дороги, дежурили в лесах, следили за ночными кафе и девушками, которые выходили оттуда в позднее время. Ничего – милиция была в тупике. За те годы, что длилось расследование, помимо экспертов-правоохранителей привлекали даже гадалок и экстрасенсов. Объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей.

– Некоторые из желающих получить деньги только еще больше путали следствие, – признался Евгений Ситников. – Люди озвучивали личные доводы или обвиняли кого-то из знакомых. А мы должны были проверять каждое сообщение. Выезжали в другие города, поскольку была версия, что маньяк живет не в Липецке, а только приезжает убивать. Проверяли вокзалы, аэропорты и гостиницы.

Но была одна необычная проверка: участники спецгруппы шерстили видеопрокаты, популярные в конце 1990-х и начале 2000-х. Как уже упоминалось, характер изнасилований был особый – извращенный. Поэтому оперативники ходили по видеосалонам и собирали данные на всех, кто брал напрокат или покупал кассеты с эротическими или порнофильмами по особой тематике.

В ПРЕСТУПЕЛНИЯХ МОГЛИ ОБВИНИТЬ ДРУГОГО

И одного извращенца все же нашли. Дело «душителя» схоже с Чикатило не только по названию спецоперации. Как и в случае с ростовским маньяком, вместо липецкого едва не понес наказание другой человек, о чем мало кто знает. К тому моменту, когда у милиции появился первый наиболее явный подозреваемый, уже было не меньше пяти убитых девушек. За мужчиной долго наблюдали, он подходил под образ маньяка по многим параметрам: жил один, имел те же извращенные предпочтения в сексе, вел распутный образ жизни, и «шестерка» у него была.

– Многое сходилось, включая возраст и даже приблизительный фоторобот, но я чувствовал, что это не он, – вспоминает бывший оперативник. – Понимаете, он говорил открыто, честно отвечал на все вопросы, ни разу не соврал, даже о своих наклонностях. Было видно, что человек ничего не скрывает и не боится. Мы его отпустили, но оставили под подозрением и продолжали изучать.

Не исключено, что именно благодаря чутью и опыту Ситникова следствие тогда не пошло по ложному следу и не обвинило другого человека. На настоящего маньяка вышли позже. Тут стоит отметить, что после задержания Седых в СМИ проходила версия, что его удалось поймать толок благодаря телефону жертвы, который включился в гараже таксиста. Это не совсем так. Он уже был в кругу подозреваемых, а телефон стал уликой, которая позволила задержать убийцу и провести обыск. К телефону вернемся позже. Но все же эту тайну, откуда узнали о личности настоящего маньяка, Ситников так и не раскрыл.

– Седых в определенных кругах проговорился о своем отношении к женщинам, и нам стало об этом известно, – сухо уточнил опытный опер. – Все сказать я не могу.

УБИЙЦА НЕ СРАЗУ ДОГАДАЛСЯ, В ЧЕМ ЕГО ПОДОЗРЕВАЮТ

Седых доставляли в отдел во второй раз еще до того, как включился телефон одной из жертв, в 2005-м – через год после последнего преступления. Доставили по косвенным уликам. Как вспоминает бывший оперативник, липецкого «Чикатило» отличало умение хорошо врать и симулировать. С виду это был тучный мужчина со слабым здоровьем, набожный, примерный семьянин, который никогда ничем не обидел жену и двоих детей – сына и дочь. В беседе Седых жаловался на давление, тяжело дышал, просил таблетки, называл себя старым больным человеком, не забывал с теплотой упомянуть о жене и детях, рассказывал о друзьях, о том, как помогает соседям, что увлекается лыжным спортом, имеет награды. Сотрудники милиции не могли поверить, что это тот самый маньяк, который хладнокровно изнасиловал и убил 12 женщин.

Маньяк не сразу понял, в чем его подозревают

– Он абсолютно не подходил под образ, который был у нас «нарисован», разве что небольшое сходство некоторых черт лица с фотороботом, но я почувствовал, что это он, – признался Ситников. – В отличие от первого подозреваемого этот врал и юлил. За его притворством было видно, как он отчаянно пытается что-то скрыть. У нас ведь тогда не было детектора лжи, мы сами были как полиграф – задавали разные вопросы, перефразировали их, проверяли реакцию и понимали, что он врет.

При этом Седых тогда еще не знал, что он один из основных подозреваемых по делу об убийствах и изнасилованиях. Его приводили в милицию под разными легендами и наблюдали. Но ни одна из выживших жертв не смогли опознать его при свете. Поэтому убийцу пришлось отпустить.

ДУШЕГУБ ЕДВА НЕ УШЕЛ ОТ НАКАЗАНИЯ

И вот летом 2008 года «ожил» телефон одной из жертв. Его включил сын Анатолия Седых в гараже отца. Тогда уже оперативники получили разрешение на обыск, в ходе которого нашли бижутерию и ту самую машину, которую Седых в тот момент уже разобрал и собирался избавиться, сообразив, что он под подозрением. Маньяка доставили в полицию в третий раз. И снова ему едва не удалось уйти.

Липецкий душитель показал, как убивал женщин

– Бижутерию идентифицировать не удалось, светло-зеленая «шестерка» была уже без колес, а телефон, он сказал, купил у кого-то с рук, – вспоминает Ситников. – Нам не хватало объективных доказательств. Все было против него, но для суда этого было недостаточно.

К тому же не совпала группа крови, которую неверно определили по анализу спермы, то же самое было с делом Чикатило.

Липецкий душитель показал, как убивал женщинФото: Предоставлено "КП"

Возможно, опасный серийный убийца так бы и остался на свободе, но в том же году появилась возможность провести молекулярно-генетическую экспертизу. А у следствия все это время хранились биологические образцы насильника, которые получили еще с первых тел убитых. На экспертизу отправили анализы Седых, того первого подозреваемого и еще нескольких человек. В итоге через два месяца подтвердилось, что сперма, найденная на телах жертв, принадлежит Седых.

Липецкий душитель показал, как убивал женщинФото: Предоставлено "КП"

Дальше с маньяком работало следствие. Он то признавался, подробно рассказывая о преступлениях, то отказывался от своих слов. Когда его ловили на лжи, он начинал задыхаться и имитировал сердечный приступ.

Липецкий душитель показал, как убивал женщин

Из-за чего примерный семьянин стал извращенным насильником и убийцей, так и осталось загадкой. Если первого насильника, который орудовал в ЛТЗ, тиранила жена, отнимала деньги, обделяла в интимной жизни и всячески унижала, то в случае с Седых ничего похожего не было. Его супруга, напротив, даже на суде не верила в виновность мужа, рассказывая, как он добрый и хороший. В любом случае психолого-психиатрическая экспертиза на тот момент признала его вменяемым. В апреле 2010 года тогда еще 46-летнего Анатолия Седых приговорили к пожизненному заключению за 12 убийств, девять изнасилований и три кражи. На суде он кричал, что «Бог всех покарает».

Липецкий душитель показал, как убивал женщин

До лета этого года Седых отбывал наказание в «Черном беркуте» Свердловской области, но, как стало известно «КП», в июле был переведен в колонию в Мордовии и теперь находится в «Мордовской зоне». Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Свердловской области, по данным на июнь состояние здоровья Анатолия Седых было удовлетворительное.

«МНЕ БЫЛО СТРАШНО СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА МАТЕРЯМ УБИТЫХ ДЕВУШЕК»

Что касается самого дела «липецкого душителя», в интервью «КП» Ситников признался, что на нем отражалась каждая жертва маньяка, что все пропускал через себя.

– Мне было страшно смотреть в глаза матерям убитых девушек, – рассказал опытный оперативник. – И больше всего тяготило, что я не мог найти того, кто убил их дочерей. Я честно говорил родственникам жертв, что мы делаем все возможное, но результатов пока нет. И мы ночевали на работе, без перерывов и выходных, чтобы исполнить свой долг перед государством и этими людьми. В том деле уголовный розыск и все подключенные службы сработали в полной мере.

начальник ОУР по городу Липецку Евгений Ситников

Евгений Ситников вышел на пенсию в 2013 году, будучи в должности начальник отдела уголовного розыска УМВД по городу Липецку. Всего он проработал в милиции, а после в полиции 22 года.