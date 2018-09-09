На фестивале Ш.К.А.F. липчане читают стихи, играют в шахматы, рисуют и слушают музыку

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-09T17:24:23+03:00

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В Липецке в четвертый раз проходит ставший уже популярным фестиваль Ш.К.А.F. На этот раз широкоформатный книжный арт-фестиваль развернулся на новой площадке Липецкого городища.

фестиваль Ш.К.А.F. в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

На новой территории для отдых работают почти два десятка площадок: игротека, спорт-арт, книжная полка, ярмарка мастеров и так далее.

фестиваль Ш.К.А.F. в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Здесь можно найти занятие, которое придется по душе каждому: мастер-классы по рукоделию, шахматы, интеллектуальные игры, музыка и многое другое.

фестиваль Ш.К.А.F. в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

На сцене читают стихи известных поэтов и авторские произведения, а для меломанов проходит концерт известных липецких групп.

фестиваль Ш.К.А.F. в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Чтобы фестиваль запомнился надолго, организаторы создали сразу несколько уникальных фотозон. Те кто уже посмотрел все площадки, может отдохнуть на разноцветных пуфиках прямо перед главное сценой.

фестиваль Ш.К.А.F. в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Мимо праздника не прошел и глава города Липецка Сергей Иванов:

фестиваль Ш.К.А.F. в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

– Здорово, что на наш праздник собрал столько людей, сотни липчан и гостей областного центра вышли гулять на обновленную площадку Липецкого городища, – заметил мэр. – Это место очень значимое для нас. Мы привели его в порядок и не планируем останавливаться на достигнутом. Наша задача – создать в городе комфортные условия для жителей всех возрастов. Вместе с вами мы сможем сделать наш город краше, чище, удобнее для жизни. Мы этим городом будем гордиться!

фестиваль Ш.К.А.F. в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Гости праздника отмечают, что рады большому количеству подобных фестивалей и появлению в городе нового общественного места:

фестиваль Ш.К.А.F. в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

– На этом фестивале я в первый, но точно не в последний раз. Эту атмосферу сложно передать словами или фотографиями. Тут нужно ходить, общаться с людьми, слушать музыку и наслаждаться природой. Здесь очень красиво. Я рад, что в нашем городе все больше и больше интересных мероприятий. Этот фестиваль никого не оставит равнодушным, - рассказал «КП» липчанин Филипп Ларин.

Уже в 18:00 в рамках фестиваля Ш.К.А.F. начнется всероссийский фестиваль уличного кино.