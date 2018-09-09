На фестивале Ш.К.А.F. липчане читают стихи, играют в шахматы, рисуют и слушают музыку
В Липецке в четвертый раз проходит ставший уже популярным фестиваль Ш.К.А.F. На этот раз широкоформатный книжный арт-фестиваль развернулся на новой площадке Липецкого городища.
На новой территории для отдых работают почти два десятка площадок: игротека, спорт-арт, книжная полка, ярмарка мастеров и так далее.
Здесь можно найти занятие, которое придется по душе каждому: мастер-классы по рукоделию, шахматы, интеллектуальные игры, музыка и многое другое.
На сцене читают стихи известных поэтов и авторские произведения, а для меломанов проходит концерт известных липецких групп.
Чтобы фестиваль запомнился надолго, организаторы создали сразу несколько уникальных фотозон. Те кто уже посмотрел все площадки, может отдохнуть на разноцветных пуфиках прямо перед главное сценой.
Мимо праздника не прошел и глава города Липецка Сергей Иванов:
– Здорово, что на наш праздник собрал столько людей, сотни липчан и гостей областного центра вышли гулять на обновленную площадку Липецкого городища, – заметил мэр. – Это место очень значимое для нас. Мы привели его в порядок и не планируем останавливаться на достигнутом. Наша задача – создать в городе комфортные условия для жителей всех возрастов. Вместе с вами мы сможем сделать наш город краше, чище, удобнее для жизни. Мы этим городом будем гордиться!
Гости праздника отмечают, что рады большому количеству подобных фестивалей и появлению в городе нового общественного места:
– На этом фестивале я в первый, но точно не в последний раз. Эту атмосферу сложно передать словами или фотографиями. Тут нужно ходить, общаться с людьми, слушать музыку и наслаждаться природой. Здесь очень красиво. Я рад, что в нашем городе все больше и больше интересных мероприятий. Этот фестиваль никого не оставит равнодушным, - рассказал «КП» липчанин Филипп Ларин.
Уже в 18:00 в рамках фестиваля Ш.К.А.F. начнется всероссийский фестиваль уличного кино.