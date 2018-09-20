2018-09-20T16:10:17+03:00
Происшествия

Липецкий областной суд не смягчил приговор садисту, который насмерть забил жену

Максим Гибанов: «Была бы возможно все вернуть, я бы этого не совершил»
Лия МУРАДЬЯН
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Садист признался, что любил женуСадист признался, что любил женуФото: vk.com
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В этот четверг, 20 сентября, в Липецком областном суде рассмотрели апелляцию 35-летнего Максима Грибанова, которого ранее в Лебедяни приговорили к 9 годам строгого режима за жестокое избиение сожительницы. Напомним, лебедянский садист несколько часов избивал супругу Анастасию, с которой жил в гражданском браке. Максим снимал избитую жену на телефон и отправлял знакомым. Соседи пары позвонили родственникам и те отвезли Настю в больницу. Спустя три дня женщина скончалась, у нее был оттек мозга, сломаны ребра, пробито легкое и многочисленные травмы по всему телу. Суд первой инстанции признал Грибанова виновным по статье 111 УК РФ, а также обязал выплатить моральный ущерб отцу и дочери погибшей Анастасии – по 500 тыс. и 1.3 млн. соответственно.

Виновный посчитал приговор слишком суровым. Грибанов в зале суда не присутствовал, заседание проходило в режиме видеоконференции. В качестве смягчающего обстоятельства адвокат Грибанова заявил о положительных характеристиках, указал на отсутствие судимостей, наличие на иждивении малолетнего сына и матери. Также Максим сообщил, что пытался оказать помощь избитой женщине.

На что адвокат потерпевшей уточнил, что Анастасию отвезли в больницу отец и тетя, а Грибанов только потом интересовался у врачей, требуется ли его помощь. Также выяснилось, что Максим не платит алименты сыну рот первого брака, поскольку бывшая супруга отказалась, а смотреть за матерью способна сестра Максима. Обвинение просило суд не смягчать приговор, а защитник просил даже увеличить сумму компенсации морального вреда.

В последнем слове Максим Грибанов все признал и раскаялся. По его словам, Анастатия была ему близка, и он до сих поре не понимает, как это могло произойти.

– Если бы была возможно вернуть все назад, я бы этого не совершил. Искренне и чистосердечно раскаиваюсь, – казал он.

В итоге суд оставил приговор без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.

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