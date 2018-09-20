2018-09-20T17:42:49+03:00
Происшествия

Бывшему мэру Ельца дали 1.5 года условно за нападение на журналистов с топором

Виктор Соковых намерен обжаловать приговор [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Бывший чиновник не согласен с приговоромБывший чиновник не согласен с приговоромФото: скрин с видео
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В Ельце вынесли приговор бывшему мэру города Виктору Соковых, который 16 марта 2017 года напал на журналистов. Напомним, съемочная группа федерального канала приехала в Елец для подготовки материала программы «Вести. Дежурная часть» про уголовные дела о наркотиках и оружии, где фигурировал Виктор Соковых.

Журналисты встретили бывшего градоначальника возле его дома и попытались взять интервью. На что чиновник разразился нецензурной бранью, сломал микрофон стоимостью более 20 000 рублей, а после вынес из дома топор для рубки льда и погнался за съемочной группой. Опасаясь за совою жизнь и здоровье, журналисты были вынуждены спасаться бегством. Разогнав съемочную группу, Соковых принялся обыскивать их машину.

После инцидента на бывшего мэра завели уголовное дело по 144 статье УК –воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов, с повреждением имущества и угрозой применения насилия.

На суде Виктор Соковых заявил, будто не знал, что общается с журналистами, а поэтому не мог намеренно препятствовать профессиональной деятельности. Но логотип на сломанном им микрофоне свидетельствовал не в его пользу. В итоге Соковых признали виновным и приговорили к 1.5 годам условно. Приговор еще не вступил в силу и бывший чиновник намерен его обжаловать.

Экс-мэр Ельца напал на журналистов федерального телеканала.

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