2018-09-22T22:23:38+03:00
Общество

Праздник еды в Липецке – тысячи людей попробовали город «на вкус»

Шашлыки, картошка, пироги, каша, сладости и кино под открытым небом: в Липецке прошли пять гастрономических фестивалей [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Праздник еды в ЛипецкеПраздник еды в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин
Изменить размер текста:

Если Рио – это город карнавалов, то Липецк теперь можно назвать городом гастрономических фестивалей, которые можно не только созерцать. В эту субботу, 22 сентября, в Липецке прошли сразу пять таких фестивалей. Центральной площадкой праздника вкуса стало липецкое Городище. Там гулянья начались с самого утра. Прямо в центре города липчане смотрели кино под открытым небом, жарили картошку, шашлыки и готовили разные вкусности. Во время масштабного пикника на главной сцене Городища профессор Николя готовил крио-мороженое и крио-попкорн. Необычные сладости раздавали детям. Параллельно на территории работали мобильные кафе. Столики и лавочки стояли прямо на газоне, желающие могли расположиться на мягких пуфах.

Праздник еды в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Праздник еды в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Во время праздника еды в Липецке поставили гастрономический рекорд – приготовили самый большой молочный коктейль в России, который потом раздали отдыхающим. После липчане ели бургеры на скорость, наблюдали за битвой шеф-поваров. На празднике выступала кавер-группа «Нестройные» и кавер-версия группы «Би-2» в исполнении Липецкого симфонического оркестра.

Праздник еды в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Праздник еды в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Параллельно в «Ривьере» проходил фестиваль для сладкоежек «Я в шоколаде». Там любители сладостей увидели произведения искусства лучших кондитеров города. Одним из самых необычных произведений стал торт в виде миниатюрной копии памятника Петру I, который стоит в Липецке на одноименной площади. Дети участвовали в мастер-классах по приготовлению сладостей, взрослые наблюдали за битвой барменов. А после все с удовольствием дегустировали кулинарные шедевры и участвовали в турнирнире по шоко-шашкам. В завершении праздника выступила кавер-бенда «Shalet».

Праздник еды в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Праздник еды в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Район Сокола собрал всех на пироги. Гости фестиваля «Сокольские пироги» посетили «Обжорные ряды», «Аллею мастеров» и увидели выступление конного клуба. Маленькие жители района состязались в конкурсе «Юные поварята», взрослые – устроили выставку плодов со своих огородов. Вечером собравшихся угощали гигантским пирогом. В завершении выступили «Казаки России» и прогремел праздничный салют.

Праздник еды в Липецке Фото: Кирилл Мишин

Праздник еды в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

На площади Клименкова собирались любители картошки. Там посетители фестиваля «Картошкин день» дегустировать всевозможные блюда из корнеплода, рисовали натюрморты и водили хороводы. А в районе Матырского проходил уже традиционный для города фестиваль «Тыквенная каша».

Вкусные фестивали в Липецке.Кирилл Мишин

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке жители «Елецкого» просят организовать на районе еще одну остановку
В субботу в Липецке +27 градусов, а в воскресенье - дождь
В понедельник в частном секторе Липецка отключат свет и воду
Школу на улице 50 лет НЛМК в Липецке хотят сдать в июле 2019 года
Липецкие молодожены едут в ЗАГС на фуре с шариками и лентами
Военный оркестр выступил на открытии Мемориальной доски Дмитрию Мирзоходжаеву
Житель Подмосковья поставлял в Липецкую область крупные партии героина и метадона
Липчане выступили против шестидневки в школах
В Липецке у уличного торговца изъяли 12 кг красной икры
В Липецке почти на неделю изменится схема движения трамвая №1
В Липецке отец несколько лет насиловал маленькую дочь, но ей не верили
Липчанка, задолжавшая банку 3 миллиона рублей, 5 месяцев скрывала от приставов машину
Под Липецком сбили пенсионерку на велосипеде
Декада туризма открылась в Липецкой области