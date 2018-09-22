Праздник еды в Липецке – тысячи людей попробовали город «на вкус»

СЕГОДНЯ 22:16 2018-09-22T22:23:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Если Рио – это город карнавалов, то Липецк теперь можно назвать городом гастрономических фестивалей, которые можно не только созерцать. В эту субботу, 22 сентября, в Липецке прошли сразу пять таких фестивалей. Центральной площадкой праздника вкуса стало липецкое Городище. Там гулянья начались с самого утра. Прямо в центре города липчане смотрели кино под открытым небом, жарили картошку, шашлыки и готовили разные вкусности. Во время масштабного пикника на главной сцене Городища профессор Николя готовил крио-мороженое и крио-попкорн. Необычные сладости раздавали детям. Параллельно на территории работали мобильные кафе. Столики и лавочки стояли прямо на газоне, желающие могли расположиться на мягких пуфах.

Праздник еды в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Во время праздника еды в Липецке поставили гастрономический рекорд – приготовили самый большой молочный коктейль в России, который потом раздали отдыхающим. После липчане ели бургеры на скорость, наблюдали за битвой шеф-поваров. На празднике выступала кавер-группа «Нестройные» и кавер-версия группы «Би-2» в исполнении Липецкого симфонического оркестра.

Праздник еды в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Параллельно в «Ривьере» проходил фестиваль для сладкоежек «Я в шоколаде». Там любители сладостей увидели произведения искусства лучших кондитеров города. Одним из самых необычных произведений стал торт в виде миниатюрной копии памятника Петру I, который стоит в Липецке на одноименной площади. Дети участвовали в мастер-классах по приготовлению сладостей, взрослые наблюдали за битвой барменов. А после все с удовольствием дегустировали кулинарные шедевры и участвовали в турнирнире по шоко-шашкам. В завершении праздника выступила кавер-бенда «Shalet».

Праздник еды в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Район Сокола собрал всех на пироги. Гости фестиваля «Сокольские пироги» посетили «Обжорные ряды», «Аллею мастеров» и увидели выступление конного клуба. Маленькие жители района состязались в конкурсе «Юные поварята», взрослые – устроили выставку плодов со своих огородов. Вечером собравшихся угощали гигантским пирогом. В завершении выступили «Казаки России» и прогремел праздничный салют.

Праздник еды в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

На площади Клименкова собирались любители картошки. Там посетители фестиваля «Картошкин день» дегустировать всевозможные блюда из корнеплода, рисовали натюрморты и водили хороводы. А в районе Матырского проходил уже традиционный для города фестиваль «Тыквенная каша».