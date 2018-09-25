2018-09-25T18:20:09+03:00
Происшествия

Под Липецком сбивший ребенка водитель заставил многодетную мать платить за разбитое стекло

По словам матери, приехавший на ДТП автоинспектор напугал мальчика штрафом и вынудил соврать врачам
Лия МУРАДЬЯН
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Школьник лежит в больницеШкольник лежит в больнице
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О крайне странной ситуации на дороге рассказала в соцсети многодетная мать из Ельца. По словам женщины, ее заставили заплатить за автостекло, которое ее 11-летний сын разбил головой, когда его сбила машина.

Мария Аверина рассказала, что 20 сентября ее сына сбил у дома №66 на улице Коммунаров водитель «Ниссана». По словам Марии, ребенку уступили дорогу другие автомобили, но когда мальчик оказался на проезжей части, в него въехала инормарка. Произошедшее после ввергает в шок.

– Я была тогда в шоковом состоянии и водитель, воспользовавшись ситуаций, сделал вид, что вызвал «Скорую помощь», – рассказала Аверина. – «Скорая» не приехала, как потом выяснилось, вызова вообще не было. Вместо этого он вызвал ГИБДД, на место приехал сотрудник (женщина называет фамилию) на личной машине. Они стали вдвоем запугивать, что меня оштрафуют на 250 тысяч рублей, и вымогать деньги за разбитое стекло на «Ниссане», которое мой сын разбил своей головой. Я в тот момент плохо соображала и согласилась на все, лишь бы сына отвезли в больницу.

Из рассказа Марии следует, что водитель и автоинспектор запугали травмированного ребенка, заставив его сказать врачам неправду. По словам женщины, мальчика повез в больницу сотрудник ГИБДД, а по дороге потребовал сказать, что тот врезался в стену на велосипеде, «иначе маму оштрафуют на 250 000». Испугавшись, мальчик сказал, как было велено и не стал жаловаться врачу на боль. В итоге школьника отправили домой без осмотра.

Расписка водителя Фото: Предоставлено

Расписка водителяФото: Предоставлено

А вечером женщине позвонил сбивший ее сына водитель и напомнил про разбитое стекло.

– Он стал звонить мне вечером и требовать деньги в размере 20 000 рублей, – вспоминает липчанка, – Я многодетная мать, у меня такой суммы не было. Я вынуждена была занять эти деньги у соседки и отдала ему. Водитель написал расписку, что получил деньги и претензий не имеет.

Ночью у ребенка открылась рвота, а на следующий день мальчик потерял сознание. Сейчас он с сотрясением лежит в детской больнице Ельца, у ребенка синие ноги и по-прежннему болит голова. А мать теперь ищет очевидцев аварии, чтобы наказать бессовестного водителя и автоинспектора. Ту самую записку водителя «без претензий» женщина приложила.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по региону области, сегодня, 25 сентября, организована доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

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