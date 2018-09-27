В Липецке психологи, спасатели и правоохранители рассказали, какие опасности поджидают детей

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-27T13:45:29+03:00

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Спасатели, правоохранители, педагоги, психологи и общественики обсудили безопасность детей в Липецке. Круглый стол на тему «Один дома» прошел на базе центра «Точка кипения». Эксперты ответили на ряд вопросов, например, с какого возраста можно оставлять детей дома одних, как подготовить к этому себя и ребенка, сделать безопасным его пребывание дома в отсутствии взрослых.

Как отметила в начале встречи председатель департамента экономического развития Екатерина Белокопытова, тема безопасности детей касается каждого.

– Мы все сначала родители, и только потом бизнесмены, учителя, медики, – отметила Екатерина Белокопытова. – Сегодня мы вместе с органами власти, родителями, психологами должны выработать конкретные решения, которые помогут сделать жизнь наших детей безопаснее.

Круглый стол на тему «Один дома»Фото: Лия МУРАДЬЯН

Как пояснил начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Липецкой области Сергей Кузнецов, главный страх – неизвестность. Кузнецов сообщил, что на начала года на номер «112» только в Липецке поступило более 120 000 звонков, из них более чем по 20 000 выезжали спасатели. При этом более 50% выездов были связаны с детьми – это ситуации, которые создают сами дети и в которые они попадают.

– Страх неизвестности ¬это главный аспект, который поглощает все остальное – пояснил Сергей Кузнецов. – Все технические причины можно устранить заранее и снизить риски. Педагогическую и воспитательную работу тоже можно контролировать. А вот страх в отсутствии информации только развивается и усиливается. Управление страхом – это главная задача. Поэтому важно разъяснять детям, как действовать и выходить из стрессовых и критиечских ситуаций.

Круглый стол на тему «Один дома»Фото: Лия МУРАДЬЯН

– Родители могут считать, что их ребенок уже взрослый и все понимает сам, но ребенок не чувствует опасности, если ему не рассказали и не объяснили, – рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД по городу Липецку Виктория Ануфриева. – Очень многое зависит от того, насколько рано родители расскажут детям об опасностях.

Почему люди уходят из дома и теряются, рассказала представитель отряда «Лиза Алерт» Кристина Иванищева. Так в случае с пожилыми людьми уходы чаще всего связаны с нарушением памяти и другими возрастными заболеваниям. А вот причина ухода детей снова недостаточный контроль со стороны родителей.

Круглый стол на тему «Один дома»Фото: Лия МУРАДЬЯН

Сотрудники компании «Ростелекома» продемонстрировали систему «Умный дом», который может предупредить об открывшемся окне, протечке на водопроводе, забытом выключателе. Но, как отметили эксперты, даже самый умный дом может только предупредить, но ничего не сделает. Поэтому в первую очередь умными должны быть родители.