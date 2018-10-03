В школы Липецка пришли работать 75 молодых учителей

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-03T14:47:55+03:00

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В этом году в образовательные учреждения Липецка пришли работать 92 молодых педагога. Как сообщили в городском департаменте образования, это на 6 человек больше, чем в прошлом году. Так, 75 липчан стали учителями. 13 - воспитателями детских садов. 4 человека пошли работать в учреждения дополнительного образования. Большинство из педагогов оказались учителями младших классов. В старшем звене добавилось педагогов-предметников. Также пополнились ряды логопедов и школьных психологов.

В загородном лагере "Орленок" в рамках традиционного мероприятия "Осенние встречи" состоялось посвящение вчерашних студентов в учителя. Участие в ежегодном празднике приняли представители Ассоциации молодых педагогов и клуба "Учитель года". Для собравшихся провели торжественную линейку, зажигательную утреннюю зарадку, Networking и интеллектуальный марафон «Что? Где? Когда?». Для новоиспеченных учителей ведущие педагоги Липецка провели мастер-классы.

С началом работы коллег поздравили председатель департамента образования Александр Мочалов и его заместитель Татьяна Лазарева. К ним присоединилась председатель Липецкой городской организации профсоюза работников народного образования и науки Наталия Минина. Завершилось мероприятие праздничным концертом.