После скандала с конфетами "Roshen" в Крыму, липецкую фабрику посетил украинский журналист

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-04T09:41:40+03:00

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Вокруг липецкой фабрики "Roshen" вновь разразился скандал. В сентябре жители Крыма обнаружили на полках магазинов конфеты, на обертках которых было написано - произведено в Липецкой области, Россия. Разумеется, этот факт тут же породил слухи, что бизнес Петра Порошенко в Липецке процветает. В реальности же фабрика остановила производство весной 2017 года. Завод законсервировали. Производственные площадки в Липецке пытаются продать уже несколько лет.

Желая развеять сомнения, в Липецк приехал украинский журналист Роман Цимбалюк. Репортаж о его поездке опубликовал телеканал ТСН. Он посетил фабрику и убедился, что она закрыта.

- Две производственные площадки Roshen закрыты, там только охрана и несколько уборщиков, - уточняет агентство. - Третья, которая должна была стать самой крупной кондитерской фабрикой в России, стоит недостроенной. Местные говорят, что украинские конфеты не ели уже давно.

Напомним, месяц назад украинские политики пытались доказать, что липецкая фабрика «Roshen» продолжает работать. Бывший народный депутат Андрей Артеменко заявил, что на предприятии производят торты для США. Еще раньше, весной этого года, соучредитель Центра исследования коррупции Дрю Салливан заявил, что Порошенко тайно ведет бизнес в России.