Липчане стали заслуженными артистами Южной Осетии

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-06T16:48:02+03:00

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В сентябре этого года группа общественных деятелей, спортсменов и артистов Липецка посетила Южную Осетию. Президент Республики Анатолий Бибилов пригласил липчан на большой праздник. В День Республики музыкантам Станиславу Чернышевичу и Эдуарду Беспятнику вручили звания «Заслуженный артист Южной Осетии».

Липчане удостоились награды за поддержку осетинского народа. Музыканты стали первыми, кто выступил в Южной Осетии в 2009 году. А песня "Цхинвал, ты должен подняться" стала гимном разрушенного города. Тогда вместе с группой в Южную Осетию отправился и корреспондент "Комсомольской Правды". В этот раз Эдуард Беспяткин, Станислав Чернышевич, Михаил Пищулин, Наталья Ручкина и Дмитрий Хмыз выступили на главной площади Цхинвала. И снова прозвучала песня, которую местные жители знают наизусть.

- Вечером дали концерт в честь приезда липецкой делегации, - рассказал Станислав Чернышевич. - На площади собралось очень много жителей, весь город танцевал! Начальник отдела искусств Министерства культуры РЮО Фатима Алборова зачитала Указ Президента, а после вручила нагрудный знак. Почти 10 лет назад мы были первыми артистами, которые выступили на главной площади Цхинвала. Туда мало кто ехал, а им нужно было помочь реабилитироваться. Огромное количество людей уезжало оттуда. А теперь республика возрождается.

Липчан поразили изменения в городе, произошедшие за это время. Группу провели по местам, которые им показывали 9 лет назад. Тогда царила разруха, стены домов были пробиты снарядами, а в темное время суток выходить на улицы было крайне опасно. Теперь все преобразилось до неузнаваемости. Дороги идеальные, здания отреставрированы, люди улыбаются и больше не боятся гулять по ночам. Новое футбольное поле, театр, учебные заведения, парки - в те страшные годы никто и подумать не мог, что за столь небольшой срок произойдут такие перемены.

- Цхинвал стал похож на лучшие города мира, - вторят друг другу липчане.

По словам одного из участников группы, Михаила Пищулина, министр культуры Южной Осетии Жанна Зассеева предложила организовать в республике Липецкий дом для творческого общения, обмена опытом, делегациями школьников и студентов.