Липецких кадетов познакомили с работой следователей-криминалистов

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-20T14:33:16+03:00

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В минувшую пятницу, 19 октяря, криминалисты органов Следственного комитета России отметили 64-ю годовщину создания своей службы. Сотрудники следственного управления СК России по Липецкой области провели этот день вместе с кадетами профильных классов.

- Этот праздник для нас очень торжественный и значимый, - выступил руководитель СУ СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов. - Следователь-криминалист - это тот оперативный сотрудник, который вместе со следователем первым выезжает на место происшествя, производит осмотр места преступления. Он детально и качественно устанавливает следы преступления, анализируя их приходит к выводу о совершении преступления конкретными лицами. Это передовой сотрудник, который является значимым звеном в системе Следственного комитета. Именно следователь-криминалист позволяет повысить роль и авторитет следственных органов в борьбе с преступностью, в расследовании преступлений и их раскрытии.

Липецкие кадеты побывали на экскурсии в региональном следственом управлении СК РоссииФото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие кадеты побывали на экскурсии в региональном следственом управлении СК РоссииФото: Юлия КЛЮЕВА

За добросовестный труд, заслуги и усердие наградили 7 офицеров. После кадеты прочитали стихи и спели песню перед собравшимися. Следователи-криминалисты вручили ребятам шевроны для формы с символикой СКР. Затем для кадетов провели экскурсию. Юным липчанам показали класс, где обучают начинающих следователей-криминалистов. Ребята с интересом разглядывали реальные орудия преступлений - ножи, колюще-режущие предметы, оружие. Кадетам продемонстрировали, как с помощью программы-конструктора можно смоделировать место преступления, виртуально провести осмотр места происшествия. С легким волнением ребята заходили в комнату, где лежал так называемый труп - манекен, рядом с которым находился пистолет.

Липецкие кадеты побывали на экскурсии в региональном следственом управлении СК РоссииФото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие кадеты побывали на экскурсии в региональном следственом управлении СК РоссииФото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие кадеты побывали на экскурсии в региональном следственом управлении СК РоссииФото: Юлия КЛЮЕВА

Также кадетам показали новейшую технику, с помощью которой следователи раскрывают самые сложные дела. Аппарат, выявляющий биологические следы человека, нелинейный локатор для поисков микросхем сотовых телефонов, магнитно-резонансные устройства, которые позволяют обнаружить все, что закопано глубоко под землей. Больше всего ребят заинтересовала цианоакрилатная камера. Единственный в Липецкой области, аппарат в течение получаса может обнаружить и зафиксировать отпечатки пальцев с любой поверхности.

Липецкие кадеты побывали на экскурсии в региональном следственом управлении СК РоссииФото: Юлия КЛЮЕВА