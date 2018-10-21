Малышам Липецка дают имена Нестор и Аврора

21 Окт. 18:00 2018-10-22T18:08:09+03:00

В этом году в областном центре родились более 4 тысяч детей

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Этим утром, 22 октября, в администрации Липецка состоялся брифинг с начальником управления ЗАГС Галиной Белкиной. За 9 месяцев этого года в Липецке зарегистрировали более 14,7 тысяч актов гражданского состояния.

Так, за этот период родились 4 413 малышей, что на 367 меньше, чем в прошлом году. Причем на свет появляется больше мальчиков, чем девочек. Количество заключенных браков - 3 077. В 2017 году свидетельств было выдано на 450 больше. Липчане стали реже разводиться - 1711 случаев. Выдано 4,8 тысячи свидетельств о смерти. Тут отмечается положительная динамика. В прошлось году в областном центре умерло на 165 человек больше. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с начала года липчане зарегистрировали 30 усыновлений и 172 перемены имени или фамилии.

Список самых популярных имен, которые липчане дали своим детям, возгласил Артем. Успехом пользовались имена Михаил, Александр, Кирилл, Иван. Также в Липецке появился Ярополк, Соломон, Добромир, Добрыня, Ислам, Нестор, Жак, Харитон, Фаддей.

Девочек чаще всего называют именами Анастасия, София, Мария, Полина и Анна. Необычные имена малышек - Божена, Селин, Телли, Стаеш, Шарлотта, а также Пелагея, Забава, Марфа, Ляля, Аврора, Есфирь.

Молодожены смогут подавать заявление о заключении брака за год до желаемой даты бракосочетания через Единый портал госуслуг. Однако, дату и время регистрации в дальнейшем менять нельзя. Исключения - особые обстоятельства. Напомним, что при подаче заявления через сайт госуслуг, на оплату госпошлины действует 30% скидка.

По словам Галины Белкиной, в 2019 году липчане будут пытаться занять даты с цифрой "9". В январе - 19.01.19, в сентябре – 19.09.19.