В Липецке студенты прошли полосу препятствий под взрыв гранат

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-19T13:48:49+03:00

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В прошедший четверг, 18 октября, в Липецке завершился Второй Областной Турнир по триатлону специального назначения среди студентов «Студенческий Спецназ». В мероприятии участвовали 17 команд из Липецка, Задонска, Ельца и Мичуринска.

Турнир открыли показательные выступления ВИК «Северный берег» и ВСК «Риф». С напутственным словом к студентам обратились начальник управления молодежной политики Липецкой области Ольга Решитько и Липецкий региональный советник Ассоциации «Братство Краповых Беретов «Витязь» Ефим Соболь, офицеры липецкого СОБР.

Триатлон «Студенческий Спецназ»Фото: Юлия КЛЮЕВА

После официальной части студенты перешли непосредственно к выполнению заданий. В команде по 4 человека – 3 парня и 1 девушка. Они соревновались в прикладных дисциплинах спецназа войск Росгвардии: штурмовом альпинизме, тактической стрельбе и скоростном прохождении специальной полосы препятствий. Команды буквально побывали на поле боя. Вокруг взрывались так называемые «гранаты». Ребятам приходилось взбираться на стены, ползти по земле, расчищать себе путь в замкнутом пространстве, стрелять из пневматического оружия, тащить на себе раненого товарища.

Триатлон «Студенческий Спецназ»Фото: Юлия КЛЮЕВА

Чтобы выиграть команды должны были быстрее остальных пройти полосу препятствий, а также не допустить ошибки. За них команде начисляли штрафное время. К примеру, в альпинизме задание «контроль окна». Нужно было двумя ногами упереться в нижний подоконник, а верх контролировать рукой. Если участник не выполнил этих требований – ошибка. Еще одно задание – «ликвидация злоумышленника и освобождение заложника». При выполнении учитывалось время исполнения стрелкового упражнения, меткость и правильность исполнения тактических элементов. Так, стрелку нельзя выходить из укрытия, визуальный контакт с мишенью должен занимать определенное количество времени. Кстати, перед турниром все команды прошли обучение. Поэтому ребята уже были знакомы с заданиями.

Триатлон «Студенческий Спецназ»Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Да, было тяжело, особенно когда твоя команда бежит первой, - поделился с «КП-Липецк» студент 1 курса ЛГТУ Иван. – Самым трудным оказался бег с диском весом 15 кг. Из всех упражнений больше всего понравился штурмовой альпинизм.

Триатлон «Студенческий Спецназ»Фото: Юлия КЛЮЕВА

Среди сборных учебных заведений золото взяла команда ЛГТУ. У ребят из ЛГПУ серебро. Бронзовую награду завоевали студенты МичГАУ из Мичуринска. Также в этом году в соревновании участвовали «любительские» команды. Это студенты, вышедшие на полосу по собственной инициативе, не представляющие сборные. На первом месте оказалась команда «Дружба Народов». Вторые – ЛПТ. На третьем месте «Железнорожденные».

Триатлон «Студенческий Спецназ»Фото: Юлия КЛЮЕВА