Липецкие дольщики рассказали Артамонову о забытых долгостроях

19 Окт. 19:50 2018-10-19T21:37:43+03:00

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В эту пятницу, 19 октября, в микрорайоне "Елецкий" состоялось важное для липецких дольщиков событие. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и представители строительной холдинговой компании "Орелстрой" подписали договор. Согласно документам, компания достроит проблемные объекты микрорайона. Новый застройщик ранее уже приступил к строительству домов II-2 и II-9. Более того, компания займется несколькими домами в районе "Европейский". Краны запустят уже к концу следующей недели. В первую очередь возобновится строительство двух домов - 10 и 22-3. Объект планируется сдать до конца 1 квартала 2019 года. То есть пока "Орелстрой" взялся достраивать 4 дома. С остальными вопрос пока не решен.

В Липецке начали решать проблемы долгостроевФото: Юлия КЛЮЕВА

- Неделю назад мы встречались с нашими партнерами и просили их запустить кран, возобновить стройку хотя бы на Елецком до завершения формальных юридических процессов, - уточнил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. - Сегодня мы увидели, что кран работает. Мы договорились с партнерами, что при нашей поддержке и помощи они будут достраивать и микрорайон Европейский. У них будет возможность продавать свободные квартиры и, согласно законодательству ФР, компания получит компенсационные участки.

В Липецке начали решать проблемы долгостроевФото: Юлия КЛЮЕВА

По словам председателя совета директоров строительной компании Александра Рогачева, "Орелстрой" готов инвестировать в липецкие площадки более полумиллиарда рублей. И хотя "подхватывать чужое" всегда сложно, фирма готова пойти на это. Финансовое положение компании стабильное. Поэтому орловчане смогут выполнить свою работу, вне зависимости от уровня продаж.

В Липецке начали решать проблемы долгостроевФото: Юлия КЛЮЕВА

На мероприятие также пришли липецкие дольщики. Они буквально завалили вопросами врио и представителей строительной компании. Так, в подвешенном состоянии остается вопрос по дому на улице 50 лет НЛМК, квартиры в котором липчане ждут уже 13 лет. Игорь Артамонов пояснил, что с этим домом ситуация сложная. Но он знает про этот объект и в данный момент как раз решается, как с ним поступить.

На встрече открылись новые обстоятельства, так сказать, из жизни липецких долгостроев. К корреспонденту "КП-Липецк" обратилась дольщица Оксана. Ее семья взяла в ипотеку квартиру в доме жилого квартала "Елецкий лайт", который находится через дорогу от микрорайона Елецкий. Правда, домом это пока назвать нельзя. Построены только 2 первых этажа здания.

- Дом должны были сдать в конце сентября 2018 года, - рассказала Оксана. - Уже октябрь, а он вот в таком виде. Все говорят про Европейский, Елецкий, и я понимаю, как тяжело этим людям, кто взял там квартиры. Но про нашу проблему тоже нельзя забывать. У меня семья, 2 детей. Взяли испотеку, средства материнского капитала. Пока приходится снимать жилье.

В Липецке начали решать проблемы долгостроевФото: Юлия КЛЮЕВА

Застройщиком дома является АО "ЛИК". Как пояснили представители корпорации, дом достроят собственными силами, за счет реализации активов. Оксане пообещали, что объект сдадут к концу 2019 года. Однако, липчане настолько напуганы сложившейся ситуацией с долгостроями, что уже не принимают обещаний. Единственное, что может убедить их - это ключи от готовых квартир, за которые они отдали буквально все.

От липчан стало известно еще об одном долгострое, находящемся в Елецком. Компания начала строительство дома 3-1 еще в 2013 году. С одними дольщиками заключили договор о сдаче дома в 2016 году. С другими - в 2018 году. Некоторое время спустя стройка встала на 2 года. После "ЛИК" пообещала достроить дом.

- Убедили переписать договоры, в которых срок сдачи был в 2016 году на 2018 год, - рассказал "КП-Липецк" дольщик Александр. - В итоге на данный момент готовность дома составляет 27%. Строительство не ведется. Если бы тогда договор не переписали, дом уже признали бы проблемным. Теперь признать его таковым смогут лишь в марте следующего года. Любой строитель знает, что 7 зим и дом становится аварийным. У нас уже 5 зим есть, осталось 2. Дальше тянуть некуда. Мы даже 2 раза ездили в Москву, обращались в приемную президента.

Игорь Артамонов заверил, что знает и про этот дом. "Ищем пути решения", - прокомментировал врио.