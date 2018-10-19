Липецкие дольщики рассказали Артамонову о забытых долгостроях
В эту пятницу, 19 октября, в микрорайоне "Елецкий" состоялось важное для липецких дольщиков событие. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и представители строительной холдинговой компании "Орелстрой" подписали договор. Согласно документам, компания достроит проблемные объекты микрорайона. Новый застройщик ранее уже приступил к строительству домов II-2 и II-9. Более того, компания займется несколькими домами в районе "Европейский". Краны запустят уже к концу следующей недели. В первую очередь возобновится строительство двух домов - 10 и 22-3. Объект планируется сдать до конца 1 квартала 2019 года. То есть пока "Орелстрой" взялся достраивать 4 дома. С остальными вопрос пока не решен.
- Неделю назад мы встречались с нашими партнерами и просили их запустить кран, возобновить стройку хотя бы на Елецком до завершения формальных юридических процессов, - уточнил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. - Сегодня мы увидели, что кран работает. Мы договорились с партнерами, что при нашей поддержке и помощи они будут достраивать и микрорайон Европейский. У них будет возможность продавать свободные квартиры и, согласно законодательству ФР, компания получит компенсационные участки.
По словам председателя совета директоров строительной компании Александра Рогачева, "Орелстрой" готов инвестировать в липецкие площадки более полумиллиарда рублей. И хотя "подхватывать чужое" всегда сложно, фирма готова пойти на это. Финансовое положение компании стабильное. Поэтому орловчане смогут выполнить свою работу, вне зависимости от уровня продаж.
На мероприятие также пришли липецкие дольщики. Они буквально завалили вопросами врио и представителей строительной компании. Так, в подвешенном состоянии остается вопрос по дому на улице 50 лет НЛМК, квартиры в котором липчане ждут уже 13 лет. Игорь Артамонов пояснил, что с этим домом ситуация сложная. Но он знает про этот объект и в данный момент как раз решается, как с ним поступить.
На встрече открылись новые обстоятельства, так сказать, из жизни липецких долгостроев. К корреспонденту "КП-Липецк" обратилась дольщица Оксана. Ее семья взяла в ипотеку квартиру в доме жилого квартала "Елецкий лайт", который находится через дорогу от микрорайона Елецкий. Правда, домом это пока назвать нельзя. Построены только 2 первых этажа здания.
- Дом должны были сдать в конце сентября 2018 года, - рассказала Оксана. - Уже октябрь, а он вот в таком виде. Все говорят про Европейский, Елецкий, и я понимаю, как тяжело этим людям, кто взял там квартиры. Но про нашу проблему тоже нельзя забывать. У меня семья, 2 детей. Взяли испотеку, средства материнского капитала. Пока приходится снимать жилье.
Застройщиком дома является АО "ЛИК". Как пояснили представители корпорации, дом достроят собственными силами, за счет реализации активов. Оксане пообещали, что объект сдадут к концу 2019 года. Однако, липчане настолько напуганы сложившейся ситуацией с долгостроями, что уже не принимают обещаний. Единственное, что может убедить их - это ключи от готовых квартир, за которые они отдали буквально все.
От липчан стало известно еще об одном долгострое, находящемся в Елецком. Компания начала строительство дома 3-1 еще в 2013 году. С одними дольщиками заключили договор о сдаче дома в 2016 году. С другими - в 2018 году. Некоторое время спустя стройка встала на 2 года. После "ЛИК" пообещала достроить дом.
- Убедили переписать договоры, в которых срок сдачи был в 2016 году на 2018 год, - рассказал "КП-Липецк" дольщик Александр. - В итоге на данный момент готовность дома составляет 27%. Строительство не ведется. Если бы тогда договор не переписали, дом уже признали бы проблемным. Теперь признать его таковым смогут лишь в марте следующего года. Любой строитель знает, что 7 зим и дом становится аварийным. У нас уже 5 зим есть, осталось 2. Дальше тянуть некуда. Мы даже 2 раза ездили в Москву, обращались в приемную президента.
Игорь Артамонов заверил, что знает и про этот дом. "Ищем пути решения", - прокомментировал врио.