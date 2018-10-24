В частном садике Липецка до синяков избили двухлетнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-24T10:51:49+03:00

Родители заметили следы от побоев уже дома, но воспитатель все отрицает

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В Липецке родители сообщили о жестоком избиении ребенка в частном детском саду. Все случилось в платном садике в микрорайоне «Университетский», куда родители отдали двухлетнего сына только в этом месяца. Ребенок успел отходить в садик полторы недели, когда родители заметили побои.

– Это произошло в 10 октября в среду, когда я забирал своего ребенка из детсада, – рассказал отец малыша, Виталий. – Я не придал значения тому, что мой сын выглядел подавленным и уставшим, глаза были заплаканы.

Отец поинтересовался у директора (она же и воспитатель), как прошел день. Та пожаловалась, что мальчик не хотел спать днем, хныкал и будил других детей. Женщина сказала, что ребенок плакал, а потом переутомился и задремал на стуле.

– Дома, когда супруга начала снимать с него вещи, чтобы искупать, увиденное повергло нас в шок, – рассказывает «КП-Липпецк» отец мальчка. – Все ягодицы нашего малыша были в подкожных гематомах. Мы начали спрашивать, а он говорит, тетя ставила меня в угол и делала вот так (показал жестом удары по попе).

Родители написали заявление в полицию

Кстати, стоимость пребывания детей в этом саду – 15000 рублей в месяц. Директор частного учреждения побои отрицает. Родители обратились к депутату Андрею Трофименкову, после чего сняли побои, написали заявления в полицию и прокуратуру. По словам отца, в полиции мальчик показал на фотографию директора и четко сказал, что эта тетя его била.

– Заявление зарегистрировали в отделе полиции №2 10 октября, – пояснила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова. – 16 октября было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию ответственным лицом, связанное с жестоким обращением. Воспитатель отрицает причастность к нанесению телесных повреждений. Все обстоятельства выясняются.

Если вину воспитателя докажут, ей максимум грозит до трех лет лишения свободы и запрет на работу с детьми до пяти лет, минимум – штраф до 100 000 рублей.

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