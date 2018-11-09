На площади Петра в Липецке установят 25-метровую елку

На сайте Госзакупок появились первые заказы на установку, праздничное оформление и разборку новогодних елей в Липецке. Аукционы разместило МУ "Управление главного смотрителя". Уже скоро областной центр засияет яркими огнями. А пока выясним, где же установят пушистых красавиц.

25-метровая новогодняя ель появится на площади Петра Великого. Она, как и в предыдущие годы, станет самой большой елкой в Липецке. Высотой 13,5 метров установят праздничную конструкцию на площади Константиновой. На улице Советская появятся живые деревья. Объекты украсят игрушками, гирляндами и световой иллюминацией. Все это обойдется городскому бюджету в 2 151 576 руб.

Площадь Ленина-Соборная украсит 20-метровая новогодняя ель. В районе ДС "Звездный" установят конструкцию такой же высоты. 18-метровая ель порадует жителей микрорайона "Университетский". Цена контракта - 1 878 383 руб.

Также зеленые красавицы появятся в поселке Матырский, Дачный и Тракторостроителей. Они обойдутся городской казне в 442 809 руб. За 244 129 руб. установят, украсят, а потом разберут елку на площади Мира.

Праздничное настроение подарит жителям Сырского Рудника новогодняя ель, которую по традиции установят возле ДК "Рудничный". Центра контракта - 121 370 руб.

Кстати, новогодние елки, установленные на площади Ленина-Соборная, Петра Великого, площади Константиновой, на микрорайоне "Университетский" и у ДС "Звездный" будут охраняться. На эти цели планируют потратить 417 740 руб. Соответствующий заказ также размещен на портале.