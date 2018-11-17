В липецкой администрации объяснили фразу «Это вы мало зарабатываете, а не цены высокие»
Во вторник, 13 ноября, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов посетил город Елец, где провел лекцию для студентов ЕГУ имени И.Бунина. После мероприятия молодые люди решили поделиться впечатлениями от встречи с врио в соцсетях. В итоге один из комментариев обернулся серьезным скандалом.
– А еще этот человек сказал, что если вас не устраивают цены, то вы мало зарабатываете, а не цены высокие, – написал пользователь, ссылаясь на слова Аратмонова. – И просить из бюджета вы ничего не должны, ни новых садиков, спорт объектов, ни дорог. Так как если все просьбы выполнять, то бюджета не останется. Все, кто там был, просто в шоке от того, что говорил губернатор.
Сообщение быстро разлетелось на цитаты по многим пабликам и официальным СМИ. Негодующие пользователи сравнили высказывание с нашумевшей фразой теперь уже бывшей главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких «Государство не просило вас рожать».
В администрации Липецкой области объяснили слова врио главы региона. По данным пресс-службы, речь шла о ценах на бензин, а не о низком заработке. То есть цитата в соцсетях таковой не является и искажает суть беседы.
– После лекции студенты задали врио главы региона ряд вопросов, один из которых касался роста цен на бензин, – поясняет пресс-служба врио губернатора. – В своем ответе Игорь Артамонов отметил, что цены на бензин не регулируются на региональном уровне. Он предложил не концентрироваться на проблемах топливно-энергетического комплекса, а призвал задуматься о роли молодежи в развитии региона. Отметив, что задача власти – создать для молодежи возможность работать и получать высокую заработную плату.