2018-11-17T17:41:41+03:00
Общество

В липецкой администрации объяснили фразу «Это вы мало зарабатываете, а не цены высокие»

Скандал разгорелся после общения врио губернатора со студентами
Лия МУРАДЬЯН
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На самом деле речь шла о ценах на бензинНа самом деле речь шла о ценах на бензинФото: Лия МУРАДЬЯН
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Во вторник, 13 ноября, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов посетил город Елец, где провел лекцию для студентов ЕГУ имени И.Бунина. После мероприятия молодые люди решили поделиться впечатлениями от встречи с врио в соцсетях. В итоге один из комментариев обернулся серьезным скандалом.

– А еще этот человек сказал, что если вас не устраивают цены, то вы мало зарабатываете, а не цены высокие, – написал пользователь, ссылаясь на слова Аратмонова. – И просить из бюджета вы ничего не должны, ни новых садиков, спорт объектов, ни дорог. Так как если все просьбы выполнять, то бюджета не останется. Все, кто там был, просто в шоке от того, что говорил губернатор.

Сообщение быстро разлетелось на цитаты по многим пабликам и официальным СМИ. Негодующие пользователи сравнили высказывание с нашумевшей фразой теперь уже бывшей главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких «Государство не просило вас рожать».

В администрации Липецкой области объяснили слова врио главы региона. По данным пресс-службы, речь шла о ценах на бензин, а не о низком заработке. То есть цитата в соцсетях таковой не является и искажает суть беседы.

– После лекции студенты задали врио главы региона ряд вопросов, один из которых касался роста цен на бензин, – поясняет пресс-служба врио губернатора. – В своем ответе Игорь Артамонов отметил, что цены на бензин не регулируются на региональном уровне. Он предложил не концентрироваться на проблемах топливно-энергетического комплекса, а призвал задуматься о роли молодежи в развитии региона. Отметив, что задача власти – создать для молодежи возможность работать и получать высокую заработную плату.

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