2018-11-16T14:49:25+03:00
Общество

В Липецке реконструируют курортную гостиницу-памятник архитектуры

На обновленном здании появится смотровая площадка из стекла [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Проект реконструкции курортной гостиницыПроект реконструкции курортной гостиницыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В администрации Липецка решили реконструировать историческое здание бывшей курортной гостиницы на Петровском проезде. Оно является памятником архитектуры и объектом культурного наследия.

По замыслу архитектора Юрия Ефремова, нужно воссоздать исторический облик не только самого здания гостиницы но и пристройки к нему, которую придется возводить заново.

Старый облик гостиницы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Старый облик гостиницыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Из новшеств, в здании хотят сделать подземное помещение и смотровую площадку, с которой откроется вид на Нижний парк. Площадка по проекту в основном будет из стекла. При этом архитекторы сохранят декоративные элементы фасада.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, члены градостроительного совета эскиз одобрили, но его еще нудно согласовать с экспертами по охране объектов культурного наследия. Если одобрят и они, чиновники будут решать, как воплотить идею.

Проект торговых рядов Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Проект торговых рядовФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Помимо этого, члены совета одобрили строительство торговых рядов в 28 микрорайоне Липецка. По проекту, это будут два соединенных аркой блока с пожарным проездом между ними. На первом этаже будут кафе и магазины, на втором – служебные помещения и выставочные залы. Фасады декорируют коричневым, оранжевым и белым цветами. Предварительный эскиз всем понравился.

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