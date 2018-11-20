2018-11-20T13:31:17+03:00
Общество

На Соборной площади Липецка к Новому году зальют каток

Сезон новогодних праздников в городе откроется 15 декабря
Лия МУРАДЬЯН
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Чреда новогодних мероприятий начнется с "Петровских забав"Чреда новогодних мероприятий начнется с "Петровских забав"Фото: Лия МУРАДЬЯН
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На Соборной площади Липецка перед зданием областной администрации собираются залить каток. Об этом сообщил на оперативке у мэра председатель департамента культуры и туризма Сергей Малько.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, всего в городе пройдет около 300 новогодних мероприятий. Официально сезон новогодних праздников откроется 15 декабря и начнется с фестиваля «Петровские забавы или новогодний фейерверк по-липецки». Традиционно он пройдет на площади Петра Великого, где зажгут главную новогоднюю елку.

Организаторы обещают сказочную битву Дедов Морозов – в Липецк съедутся новогодние волшебники из Белгорода, Воронежа. Также гостей ждут концерты, выставка елок, новогодняя ярмарка, тематические площадки и «Петровские баталии» – зимние народные игры. Если погода будет подходящая, желающие смогут покататься на коньках с героями любимых сказок. Вечером будет петровский фейерверк и первая новогодняя дискотека.

Особенно порадовать липчан в этом году должно новогоднее освещение на улицах города.

Власти обещают необычную подсветку фасадов зданий, яркие новогодние огни в парках и скверах. Ожидается, что к новогоднему оформлению активно подключатся и представители бизнеса, которые обязаны украсить фасады своих объектов и площадки возле них. Новогоднее настроение во дворах многоквартирных домов создадут управляющие компании.

Помимо этого по городу расставят светящиеся фигуры снеговиков и других новогодних персонажей, диодные сетки и цветные прожекторы. Сюрприз готовят на новой площадке «Городища», там обещают эксклюзивное светодиодное оформление. Пока известно, что в центре композиции будет светящийся герб города.

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