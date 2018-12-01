Липчанка из «Дома-2» рассказала о своей анорексии в поддержку заболевших близняшек

Липчанка из «Дома-2» Лена Хромина поделилась своей тайной с подписчиками в Инстаграм. Девушка рассказала о том, как болела анорексией в подростковом возрасте в поддержку сестер-близняшек, попавших в больницу.

- Я никогда об этом не говорила. Это первый и последний пост в моем блоге. Я переросла эту проблему. Помню, как моя мама просила не записывать в карту диагноз «нервная анорексия». Несколько лет в подростковом возрасте я боролась с этой проблемой. Есть и правда не хочется. Организм совсем ничего не требует, - написала Лена в своем профиле. - А еще у подростков повышенный метаболизм. Поэтому питаться правильно еще сложнее. Я ближе к этой проблеме. чем вы думали.

История о 14-летних моделях-близняшках из Липецка прогремела на весь мир. В своем профиле в соцсети экс-участница проекта «Дом-2» Мария Кохно, рассказала, что девочек, которые весили на тот момент около 50 килограммов, в модельном агенстве попросили сбросить еще пять, чтобы на лице были видны скулы. В итоге малышки не смогли остановиться. Начали просто таять на глазах.

lenokhromina Я НИКОГДА ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИЛА

- Девочки сели на диету, не ели после пяти вечера и готовили все на пару. Постепенно порции и количество приемов пищи начали уменьшаться. Даша, которая была везде отличницей, сбросила вес до 36 кг, Маша пыталась ее догнать и похудела до 40 кг. Это критический вес для девочек. Сестер забрали в больницу, обкололи транквилизаторами, после чего Даша впала в кому и три дня пролежала без сознания. Как только пришла в себя мама забрала девочек домой, - написала Кохно у себя в Инстаграм. - За лечение девочек никто не берется. Если одна из близняшек еще может вставать, то вторая лежит и даже не может поднять голову. Врачи не хотят связываться с «живыми трупами».

К Марии обратились за помощью старшая сестра девочек. Она просит откликнуться всех неравнодушных, чтобы собрать деньги на лечение.

Напомним, экс-участница реалити-шоу Мария Кохно сама чуть было не погибла из-за того, что не могла принимать пищу. Мария столкнулась с клинической смертью, а вернувшись к полноценной жизни, организовала фонд помощи больным анорексией. Ранее Мария участвовала в судьбе Кристины Корягиной, вес которой на тот момент составлял 21 килограмм. А теперь она пытается помочь близняшкам.