2018-12-06T16:42:02+03:00
Общество

В Липецке 14-летняя школьница родила от подростка

Отцу ребенка 15 лет, оба учатся в одной школе
Лия МУРАДЬЯН
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14-летняя школьница родила от 15-летнего парня14-летняя школьница родила от 15-летнего парняФото: Архив КП
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В Липецке матерью стала несовершеннолетняя девушка. Она родила в областном перинатальном центре. Причем возраст мамы – 14 лет, девочка еще учится в школе. Как выяснилось, отец ребенка также не достиг совершеннолетние, парню – 15.

Известно, что оба родителя учатся в одной школе. Как именно развивались отношения пары, пока неизвестно. Врачи должны были сообщить о молодых родителях в правоохранительные органы. Также не уточняется, был ли это контакт по обоюдному согласию. Но даже в случае обоюдного согласия, обычно сношение с лицом не достигшим 16-летнего возраста карается по 134 статье УК. Но тут обоим родителям нет 16.

Как пояснила «КП-Лиецк» старший помощник руководителя управления СКР Юлия Кузнецова, по данному преступлению можно привлечь только с 18-летнего возраста. То есть на 15-летнего отца ребенка в данном случае УК не распространяется.

При этом официальная статистика утверждает, что в Липецкой области с каждым городом «стареет» возраст рождаемости. То есть женщины решаются на первые роды все позже. Большинство липчанок рожают первого ребенка в возрасте 25-29 лет – это 38% рожениц. Чуть меньше, и 31%, – в 20-24 года, и 6% впервые стали матерями в 18-19 лет. В прошлом году в регионе в несовершеннолетнем возрасте родили только 2% женщин.

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