2018-12-11T12:59:37+03:00
Происшествия

На почте в Липецке нашли макет гранаты в посылке

Сотрудники почты сразу вызвали правоохранителей и выяснили, кто отправитель
Юлия КЛЮЕВА
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Граната оказалась макетом - опасности не представляетГраната оказалась макетом - опасности не представляетФото: "КП" Архив
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В прошедший понедельник, 10 декабря, сотрудники почтового отделения на улице Гагарина в Липецке обнаружили подозрительную посылку. Ее содержимое очень напугало работников. Предмет внешне напоминал гранату.

- В ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования работники почтового отделения выявили в одном из почтовых отправлений подозрительное вложение, конструктивно напоминающее ручную гранату, - сообщил КП-Липецк» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Липецкой области филиала ФГУП «Почта России» Андрей Титлинов.

Сотрудники тут же вызвали правоохранителей. Взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОН обследовали посылку. К счастью, предмет оказался всего лишь макетом гранаты.

- К нам поступило обращение о том, что в почтовое отделение по улице Гагарина, 108 была доставлена посылка, которая содержала в себе предмет, внешне конструктивно схожий с гранатой Ф-1, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Росгвардии по Липецкой области. - По данному факту к месту происшествия прибыли взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОН. Объект был обследован, идентифицирован и установлено, что это макет гранаты Ф-1. Макет был передан сотрудникам полиции.

Правоохранительным органам предоставили данные отправителя и получателя посылки. Кстати, инцидент не отразился на работе почтового отделения. Прием и отправка почтовых отправлений, мелких пакетов и бандеролей проходит в штатном режиме.

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