Туристы из Липецка пятый день сидят в Китае без еды и воды

Предновогодний отпуск в Китае обернулся для многих российских туристов настоящим кошмаром. Несколько недель назад клиенты туроператора «Жемчужная река» отправились на остров Хайнань. Теперь россияне не могут вернуться домой. По информации Ростуризма, на острове находится 1533 туриста «Жемчужной реки», которые должны были быть перевезены рейсами «ИрАэро». Однако, между туроператором и авиакомпанией возникли финансовые разногласия.

Среди заложников острова оказались и липчане. «КП-Липецк» удалось связаться с туристами. Они должны были вылететь в ночь с 7 на 8 декабря. Но до сих пор россияне остаются на китайском острове.

- Сегодня был разговор с консулом и он сказал, что мы улетим приблизительно 13 или 14 декабря, - рассказала липчанка Карина. – Остается только ждать. Мы все очень устали и хотим домой. Туристов очень много и всем страшно, но мы помогаем друг другу. Мы реально боимся. Находимся в чужой стране, без денег и помощи. Наш отдых превратился в страшный сон.

По словам девушки, у всех, кто не смогл вылететь в Россию, закончился срок действия медицинской страховки. Питаться туристам приходится за свой счет. У многих заканчиваются деньги. Среди туристов есть те, кому жизненно необходимы лекарства. Люди буквально находятся на грани.

РОССИЯН ПЕРЕСЕЛИЛИ В НЕПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ОТЕЛЬ

- Мы сейчас живем в отеле, который непригоден для проживания, но нам некуда деваться, - продолжает Карина. – Из нашего отеля нас выселили, питаемся мы за свой счет. Долго ждать мы не можем, у многих, в том числе и у нас, заканчиваются деньги и медикаменты. Среди нас есть девушка, приехала с мужем. Она больна. Лекарств больше нет. Она задыхается! Ей очень тяжело! Мы все просили срочно отправить ее в Россию. Нам ответили, что этот вопрос решается.

В эту среду, 12 декабря, на сайте Ростуризма появилась информация о создании оперативного штаба по возвращению российских туристов с острова Хайнань. Ростуризм наладил взаимодействие с Посольством Китая в России по вопросам защиты прав и законных интересов российских туристов.

- Федеральное агентство по туризму до настоящего времени не получило от туроператорской компании и от авиаперевозчика объективных и непротиворечивых данных о количестве находящихся на острове Хайнань по линии «Жемчужной реки» российских туристов, а также о числе выписанных обратных авиабилетов для возвращения их на родину, - размещено на сайте Ростуризма. - В связи с появлением информации о том, что часть туристов не имеет на руках обратных билетов или же имеет недействительные билеты, на острове Хайнань срочно направляются сотрудники Ростуризма, которые будут на месте персонально работать со всеми туристами и предпринимать меры для того, чтобы тех из них, чей срок пребывания на территории КНР согласно турпутевкам окончился или подходит к концу, не выселяли из отелей и к ним не применялись санкции в связи с истечением срока действия групповых виз.

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