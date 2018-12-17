Липецкий УФАС за год оштрафовал нарушителей на 4 млн. рублей

Сотрудники Липецкого УФАС подвели итоги уходящего года. Отчет прошел в формате публичного мероприятия, где участники могли задавать вопросы докладчикам, а сотрудники управления разъясняли все нюансы антимонопольного закона.

Как отметила в своем выступлении руководитель управления Ирина Поткина, в ближайшее время организации должны перейти на использование антимонопольного комплаенса – это система предупреждения нарушений антимонопольного законодательства. Причем внедрить его нужно до 1 марта 2019 года, то есть времени не так много. Как показали данные управления и вопросы из зала, многие предприятия, а также муниципальные учреждения и даже конкурсные комиссии не всегда понимают, в чем именно заключается нарушение закона с их стороны. Новая система должна исключить это непонимание.

Также Ирина Поткина отметила, что в целом Липецкая область в «белом списке» федеральной антимонопольной службы, но нарушения все же есть и они касаются двух основных сфер – правила конкуренции со стороны доминантов (монополистов) и госучреждений в части торгов, преференций и госзакупок.

НА МОНОПОЛИСТОВ ЗА ГОД ЗАВЕЛИ 10 ДЕЛ

Заместитель руководителя УФАС, начальник отдела антимонопольного контроля на товарных и финансовых рынках Татьяна Беккер в ходе доклада озвучила цифры по нарушениям со стороны муниципальных объектов. За 8 месяцев этого года в части нарушений со стороны органов власти УФАС возбудил 10 дел, выдал 9 предупреждений и 1 представление – всего 20 нарушений. Нарушения касались защиты конкуренции, вопросов наружной рекламы, транспортных перевозок, ЖКХ и порядка предоставления субсидий. Так с организацией по утилизации бытовых отходов заключили договор без указания стоимости и граждане платят за вывоз мусора суммы, которые законно нигде не прописаны.

Итоги года Липецкого УФАСФото: Лия МУРАДЬЯН

По нарушениям монополистов за 8 месяцев в УФАС возбудили 10 дел за злоупотребление доминирующим положением и выдали 5 предприятий, в судах рассмотрели 4 административных дела. Так сетевая энергокомпания попалась на том, что устраивала проверки счетчиков без предупреждения, также энергетики неправильно считали показания и ненадлежащим образом составляли акты проверки. Некоторым неправильно начисляли пени. Одним из существенных нарушений был отказ монополиста подавать людям тепло и горячую воду.

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ШТРАФОВ ЗАПЛАТИЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТОВ

Кроме этого за 9 месяцев со стороны исполнителей на заказчиков в УФАС поступило 307 жалоб, 242 из которых уже рассмотрели – 77 оказались обоснованы. Исполнители жаловались на нарушения условий договора или торгов. По заключенным контрактам сотрудники антимонопольной службы провели 2 плановые и 18 внеплановых проверок. По внеплановым только в 4 случая не нашли нарушений.

Итоги года Липецкого УФАСФото: Лия МУРАДЬЯН

Сами заказчики обращались в УФАС 130 раз с требованием внести исполнителя в список недобросовестных поставщиков. В список внесли в итоге 105, по 25 – отказали.

В завершении УФАС озвучил суммы штрафов за нарушение антимонопольного закона. Всего по данным на 1 декабря управление взыскало более 1.6 млн. рублей, наказали 10 юрлиц и 21 должностное. Еще больше сумма штрафов за нарушение контрактов – почти 2.4 млн. рублей, наказали 213 должностных лиц.