Качественная ель обойдется липчанам в 1500 рублей, а сосна в 700 рублей

В этот четверг, 20 декабря, в Липецке открылись елочные базары. По информации пресс-службы городской администрации, в областном центра организовано 74 торговых точки по продаже новогодних красавиц. Адреса указаны здесь.

Липчане начинают готовиться к любимому праздникуФото: Юлия КЛЮЕВА

Пока в Липецке в основном продают сосны. Ель или пихту можно заказать. Как объяснили продавцы, спрос на эти деревья небольшой, а просто так рубить их жалко. Эти деревья начнут завозить на рынки не раньше 25 декабря. Стоимость ели – от 700 рублей метр. Качественное дерево будет стоить не меньше 1500 рублей.

Цены на сосны зависят не только от их высоты, но и качества. Не очень пушистые полутораметровые деревья обойдутся липчанам в 250-300 рублей. Более пушистые сосны высотой 180 см стоят дороже – 600, 700 рублей. Если хорошенько поискать, то можно найти хорошую пушистую 2-метровую сосну за 700 рублей. В большинстве же случаев, полутораметровые деревья малой и средней пушистости продают за 350 – 500 рублей.

Липчане начинают готовиться к любимому праздникуФото: Юлия КЛЮЕВА

Также на елочных базарах можно найти букетики из сосны и ели. Стоимость первых – 50 рублей. Маленький букетик из ели обойдется в 30 рублей. За веточки побольше придется отдать 60 рублей.

Многие продавцы уверяют, что охотно сделают скидку. С покупателями они вежливы и доброжелательны. Однако, некоторые почему-то очень негативно реагируют на журналистов, и даже грозятся разбить фотоаппарат. Надеемся, что новогоднее настроение придет и к ним. И что в 2019 году липчане станут друг к другу добрее.