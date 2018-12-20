2018-12-20T13:39:01+03:00
Общество

Качественная ель обойдется липчанам в 1500 рублей, а сосна в 700 рублей

В Липецке открылись елочные базары [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане начинают готовиться к любимому праздникуЛипчане начинают готовиться к любимому праздникуФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот четверг, 20 декабря, в Липецке открылись елочные базары. По информации пресс-службы городской администрации, в областном центра организовано 74 торговых точки по продаже новогодних красавиц. Адреса указаны здесь.

Липчане начинают готовиться к любимому празднику Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане начинают готовиться к любимому праздникуФото: Юлия КЛЮЕВА

Пока в Липецке в основном продают сосны. Ель или пихту можно заказать. Как объяснили продавцы, спрос на эти деревья небольшой, а просто так рубить их жалко. Эти деревья начнут завозить на рынки не раньше 25 декабря. Стоимость ели – от 700 рублей метр. Качественное дерево будет стоить не меньше 1500 рублей.

Цены на сосны зависят не только от их высоты, но и качества. Не очень пушистые полутораметровые деревья обойдутся липчанам в 250-300 рублей. Более пушистые сосны высотой 180 см стоят дороже – 600, 700 рублей. Если хорошенько поискать, то можно найти хорошую пушистую 2-метровую сосну за 700 рублей. В большинстве же случаев, полутораметровые деревья малой и средней пушистости продают за 350 – 500 рублей.

Липчане начинают готовиться к любимому празднику Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане начинают готовиться к любимому праздникуФото: Юлия КЛЮЕВА

Также на елочных базарах можно найти букетики из сосны и ели. Стоимость первых – 50 рублей. Маленький букетик из ели обойдется в 30 рублей. За веточки побольше придется отдать 60 рублей.

Многие продавцы уверяют, что охотно сделают скидку. С покупателями они вежливы и доброжелательны. Однако, некоторые почему-то очень негативно реагируют на журналистов, и даже грозятся разбить фотоаппарат. Надеемся, что новогоднее настроение придет и к ним. И что в 2019 году липчане станут друг к другу добрее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Реальные доходы липчан за 10 месяцев снизились на 1.7%
Липецкие автоинспекторы в выходные выйдут на рейд по пьяным водителям
Липчан зовут на IX святочный бал-маскарад
Под Липецком жена и любовница сдали дебошира с незаконным оружием
В Липецке пожилой человек едва не лишился пальца из-за кольца
Под Липецком на прошлой неделе пропала 16-летняя девушка
Липецкие школьники вышли с акцией на зебру, где за год сбили двоих детей
Липчанин, чей труп нашли в тепловом кармане, ушел из дома 2 недели назад
Жители 3 улиц Липецка на 5 дней останутся без света
В Липецке в тепловом кармане трубопровода нашли труп человека в кипятке
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Под Липецком нашли пропавшую неделю назад 15-летнюю школьнцу
В киосках Липецка изъяли 150 бутылок контрафактной водки
В угоне иномарки подозревают 18-летнюю липчанку
Под Липецком 19-летний водитель "Форда" сбил женщину на пешеходном переходе
Днем в Липецке до 11 градусов мороза и снег
В четверг 4 улицы Липецка останутся без света, 3 - без воды
В Липецке полдня искали 8-летнюю девочку, которая решила погулять
Под Липецком почти неделю назад пропала 15-летняя девочка
За срубленные дубы липчанин выплатил треть миллиона и получил условный срок
Липчанин забил знакомого киркой, заподозрив в краже телефона
Игорь Артамонов: «1 миллиард будет выделен на повышение зарплат бюджетникам»
В Липецке двоих рецидивистов будут судить за наркотики
В Липецке достраивают 11 из 15 проблемных домов
Пожарные в Липецке проверяют помещения, где будут проходить новогодние праздники
Под Липецком рядом с автобусом и внедорожником слетела в кювет фура
Пассажиров перевернувшегося под Тамбовом автобуса отправили в Липецк
Под Липецком пассажирский автобус и внедорожник вылетели в кювет