2018-12-22T15:39:03+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке заснеженное дерево "припечатало" 4 автомобиля

Момент падения попал на видео [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Дерево упало на машиныДерево упало на машиныФото: скрин с видео
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Этой ночью, 22 декабря, дерево упало на припаркованные машины. По словам очевидцев, происшествие произошло во дворе дома №20 по улице Космонавтов в Липецке. Кульминационный момент падения дерева попал на видео. Время на ролике 3.40.

Дерево упало на машины Фото: скрин с видео

Дерево упало на машиныФото: скрин с видео

В кадре - 4 машины, над которыми нависла заснеженная ветка дерева. Вдруг она начинает медленно опускаться. Через несколько мгновений огромная ветка "припечатывает" несколько машин, щедро посыпая их снегом. Срабатывает сигнализация.

В Липецке заснеженное дерево упало на машины.Момент падения попал на видео

Местные жители сообщили, что пострадало 3 машины. Некоторые утверждают, что дерево придавило 4 автомобиля. Еще одно видео выложили в соцсеть уже днем, несколько часов назад. Дерево все так же лежало на машинах. Автор ролика рассказал "КП-Липецк", что час назад ситуация не изменилась.

Во дворе Липецка дерево упало на 4 машины.

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