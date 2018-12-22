Ночью в Липецке заснеженное дерево "припечатало" 4 автомобиля

Этой ночью, 22 декабря, дерево упало на припаркованные машины. По словам очевидцев, происшествие произошло во дворе дома №20 по улице Космонавтов в Липецке. Кульминационный момент падения дерева попал на видео. Время на ролике 3.40.

Дерево упало на машиныФото: скрин с видео

В кадре - 4 машины, над которыми нависла заснеженная ветка дерева. Вдруг она начинает медленно опускаться. Через несколько мгновений огромная ветка "припечатывает" несколько машин, щедро посыпая их снегом. Срабатывает сигнализация.

В Липецке заснеженное дерево упало на машины.Момент падения попал на видео

Местные жители сообщили, что пострадало 3 машины. Некоторые утверждают, что дерево придавило 4 автомобиля. Еще одно видео выложили в соцсеть уже днем, несколько часов назад. Дерево все так же лежало на машинах. Автор ролика рассказал "КП-Липецк", что час назад ситуация не изменилась.