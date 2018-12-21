2018-12-21T17:24:16+03:00
Общество

В Липецкой области мусульманин восстанавливает уникальный православный храм

Ирфан Нуркаев мечтает услышать звон колоколов Воздвиженской церкви [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области восстанавливают уникальный храмВ Липецкой области восстанавливают уникальный храм
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В Липецкой области мусульманин занялся восстановлением православного храма Воздвижения Креста Господня. Крестовоздвиженскую церковь в селе Грязновка Лебедянского района местные жители своими силами пытаются привести в порядок уже больше 10 лет, притом, что официально в селе проживает всего 250 человек. Последние два года местным активно начал помогать москвич Ирфан Нуркаев.

Как рассказали в администрации Куйманского сельсовета, к которому относится Грязновка, там с 2000-х годов восстанавливают три храма – еще в Куймани и Павелке. Средства жители собирают сами, очень помогают фермеры. Сделать еще нужно многое, но все три храма уже действуют и в них проводят службы.

В Липецкой области восстанавливают уникальный храм Фото: Предоставлено "КП"

В Липецкой области восстанавливают уникальный храмФото: Предоставлено "КП"

– Ирфан прописан в Москве, но часто бывает я Грязновке, является председателем общественного совета, – рассказала «КП-Липецк» глава администрации сельского поселения Куйманский сельсовет Любовь Колыхалова. – в Грязновке, к сожалению, нет своего прихода и священника, который бы постоянно был на территории храма. Но по праздникам службы там проходят. За десятилетия в храме сделали очень многое, но сделать нужно еще больше. Нуркаев оказывает серьезную помощь тем, что ищет спонсоров и рабочих.

В Липецкой области восстанавливают уникальный храм

В Липецкой области восстанавливают уникальный храм

Сам Ирфан женат на православной липчанке из Грязновки. В беседе с «КП» он признался, что восстановление пока идет медленно, поскольку все упирается в деньги и немалые. Мусульманин по вере и христианин по призванию решил заняться храмом два года назад, когда Грязновку присоединили к Куймани.

В Липецкой области восстанавливают уникальный храм Фото: Предоставлено "КП"

В Липецкой области восстанавливают уникальный храмФото: Предоставлено "КП"

– Понимаете, это редкий храм и стоит он в нашей маленькой сельской глубинке, мы просто обязаны его восстановить, – говорит «Комсомолке» Ирфан Нуркаев. – В 1979 году я лежал в Ташкенте в госпитале, рядом с которым стояла православная церковь. Там такой чудесный колокольный звон был, что до слез пробирало, я запомнил его на всю жизнь. Очень хочется, чтобы и в нашем селе звонили колокола Крестовоздвиженского храма. Это стало моей мечтой. Ведь православие – становой хребет нашей страны, и мы обязаны поддерживать традиции. Так что пока у меня есть здоровье и силы, буду этим заниматься.

В Липецкой области восстанавливают уникальный храм

В Липецкой области восстанавливают уникальный храм

Храм действительно уникален – с 13 куполами. Таких в России всего два, в Москве и в липецкой Грязновке. Точных данных о том, когда его построили, нет, архивы сгорели. По некоторым сведениям Крестовоздвиженская церковь появилась в XVIII веке. В 30 годах XX века ее закрыли, а помещения использовали под склады. За 70 лет храм едва не разрушили до основания. За последние годы в церкви смогли перекрыть крышу и поставили купола. Сейчас мусульманин надеется, что его мечта все же сбудется и когда-нибудь в храме появятся настоящие колокола.

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