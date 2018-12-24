Спасатели опубликовали список площадок для запуска фейерверков в Липецке и районах

До самого долгожданного праздника остается ровно неделя. Липчане уже вовсю закупаются подарками и не только. Пиротехнические изделия из года в год пользуются спросом. Красочные фейерверки дарят горожанам радость и атмосферу праздника. Однако, не стоит забывать о безопасности.

На сайте ГУ МЧС России по Липецкой области опубликовали список площадок для запуска фейерверков. Так, в областном центре подготовлены специальные места у СК «Звездный» по улице Терешковой, 13, возле ДК «Матыра» - Энергостроителей, 5а, и около ДК «Луч» по улице Писарева, 16.

В Липецком районе для запуска салютов подготовили площадку в селе Борино на улице Ленина. В Усмани – площадь Ленина. В Ельце – Набережная реки Сосна. В Задонске площадка для фейерверков организована на Городской площади. В Грязях – на улице Красная площадь, 35. В Данкове запускать фейерверки можно с площади Ленина.

Жители села Волово смогут запускать салюты с площадки в районе улицы Ленина, 10. В поселке Лев-Толстой порадовать себя и сельчан можно будет на улице Слонского. В селе Становое – на улице Становлянская. В селе Доброе запуск фейерверков организуют на улице Октябрьская. На Центральной площади села Долгоруково также подготовили площадку для запуска красочных огней. В селе Тербуны место для запуска находится в районе дома №26б по улице Мичурина. В селе Красное – площадь рынка, а также стадион села Красное.