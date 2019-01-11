Единственный полигон для отходов Липецка скоро закроется

С июля 2018 года в Липецке и области запустили «мусорную реформу». Регион начал переходить на новую систему обращения с отходами. Теперь цепочку движения твердых коммунальных отходов контролирует региональный оператор. С 1 июля за вывоз мусора в Липецке, Липецком, Хлевенском и Задонском районах отвечает АО «ЭкоПром-Липецк». В Грязях, Грязинском, Усманском и Добринском районах – ООО «Чистый город». С 1 января обслуживать Краснинский, Лебедянский, Данковский, Добровский, Лев-Толстовский и Чаплыгинский районы начал ООО «РМК». За Елец, Елецкий, Воловский, Тербунский, Долгоруковский, Измалковский и Становлянский районы отвечает ООО «ТЭКО-Сервис». Предполагается, что нововведения должны решить «мусорные» задачи. На сколько эффективен данный проект, покажет время. А пока, операторы продолжают сталкиваться с рядом проблем.

ЕЛЕЦ ПОГРЯЗ В МУСОРЕ

В Ельце в период новогодних празднков случился мусорный коллапс. Контейнерные площадки были забиты отходами. Мусорные кучи валялись рядом с баками. Такую картину ельчане наблюдали во многих дворах города. Ельчанка Наталья рассказала «КП-Липецк», что горы мусора во дворе дома №14 по улице Пушкина не убирали с 31 декабря. Мусоровоз приехал только в минувший четверг, 10 января. Но уже 11 января мусорные баки снова завалили отходами. А за контейнерами снова образовались «кучи».

Контейнерная площадка в Ельце, с которой не вывозили мусор 10 дней, Пушкина, 14

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе «ТЭКО-Сервис», непростая ситуация с вывозом мусора случилась по нескольким причинам. За первые 9 дней нового года количество отходов стало на четверть больше. К тому же, если раньше мусор вывозили на близлежащий полигон, находящийся в 15 километрах от города, то теперь его приходится везти на Тербунский полигон, за 75 километров от Ельца. Из-за этого мусоровозы делают меньше рейсов и не успевают объехать все площадки.

- Третья причина в том, что ряд организаций, вывозивших отходы в Елецкой зоне всё это время, в последний момент отказались продолжать работу, - пояснили в пресс-службе компании. - Новые подрядчики пока не имеют необходимой базы данных и не выстроили рабочую логистическую схему. Сейчас региональный оператор работает над этими проблемами. 9 января в Елец прибыла дополнительная техника – 3 мусоровоза, один из которых мультилифт, оснащённый вместительным бункером, и самосвал. Сейчас на участке, который непосредственно обслуживает «ТЭКО-Сервис», работает 8 единиц техники. Только за одни сутки, а мусоровозы работают сейчас и ночью, из Ельца было вывезено 500 кубометров коммунальных отходов, от завалов полностью очищено 18 контейнерных площадок и часть улиц частного сектора.

Мусор во дворе дома №99 по улице Октябрьская в Ельце

Отметим, что дворы Ельца начинают избавляться от мусора. Помимо гневных сообщений о переполненных баках в соцсетях появляются и положительные посты: «Вот молодцы. У нас во дворе улица Октябрьская 34, 40 минут руками и лопатами убирали. Теперь хоть приятно во двор выйти».

- Улица Привокзальная, 2б, тоже убрали все, спасибо, - написал ельчанин Владимир.

В ЛИПЕЦКЕ ВЫВОЗИТЬ МУСОР МЕШАЮТ МАШИНЫ ВО ДВОРАХ

Неприятная ситуация с отходами во время праздников возникла и во дворах Липецка. Горожане жаловались на мусор, который скопился на контейнерных площадках. Как рассказали в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк», причина заваленных баков – автомобили, помешавшие мусоровозам проехать к площадкам.

- Граждане оставляли машины во дворах, не думая, как техника доберется до мусорных баков, - сообщили в пресс-службе. – Водителям мусоровозов приходится делать несколько попыток, чтобы выполнить свою работу. На это уходит много времени, как результат - срыв графиков вывоза отходов. Адреса, где затруднен проезд, были опубликованы в официальных сообществах компании в соцсетях. Такие ситуации возникают не только в праздники. Мы ведем работу с водителями. Оставляем листовки на машинах.

ВМЕСТИМОСТЬ ЕДИНСТВЕННОГО В ЛИПЕЦКЕ МУСОРНОГО ПОЛИГОНА ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Напомним, что все отходы, вывозимые из Липецка, обрабатывают и сортируют на заводе регионального оператора, а после размещают на полигоне «Центролит». Он работает с 2005 года. «Центролит» - один из первых полигонов в России, на котором начали размещать отходы в виде брикетов.

Отметим, что эксплутационная мощность полигона подходит к концу. Вопрос, куда вывозить отходы, когда закроют «Центролит», остается открытым. Власти рассматривают варианты, где оборудовать новый полигон.

Напомним, что раньше мусор вывозили на полигон «Орлиный лог». Проработавшая 20 лет свалка была переполнена. Ее закрыли. Полигон в селе Стебаево, находящийся в частной собственности, принимает только строительные и промышленные отходы.

- На сегодняшний день в регионе свою деятельность осуществляют 10 полигонов, - уточнили в пресс-службе Управления ЖКХ по Липецкой области. – Это «Центролит», Липецкий полигон в селе Стебаево, «Задонский», «Грязинский», «Усманский», «Добринский», «Чаплыгинский», «Лебедянский», «Краснинский» и «Тербунский». У большинства полигонов построено по одной карте, хотя их предусмотрено две. При заполнении первой карты, будет строиться следующая. По мере закрытия существующих полигонов к 2021-2022 годам планируется строительство больших мусоросортировочных комплексов в зоне деятельности каждого регионального оператора. Комплексы будут включать объекты сортировки, утилизации и полигоны для размещения неутилизированных «хвостов».